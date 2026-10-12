کد خبر: 1384157
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
سیاست » اخبار کلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

ورود «قالیباف» به شیوه افزایش کالابرگ؛ منابع کالابرگ نباید به صورت نقدی پرداخت شود

کالابرگ یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت نقدی منابع حمایتی به‌جای کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد: قرار است امروز جلسه ای با حضور رئیس مجلس و سایر مسئولان مربوط در این حوزه برگزار شود چراکه کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید همه مردم ایران در نظر گرفته شده است و نباید اجرای آن به پرداخت نقدی به بخشی از جامعه محدود شود.

جوان آنلاین: احمد بیگدلی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی گفت: کمیسیون اجتماعی به‌منظور بررسی انحرافات ایجادشده در اجرای قانون کالابرگ، درخواست برگزاری جلسه‌ای را مطرح کرده است؛ چراکه سازمان برنامه و بودجه برخلاف قانون عمل کرده و به‌جای اجرای حمایت‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی، به‌دنبال پرداخت نقدی منابع به مردم است.

انتقاد از تغییر شیوه اجرای قانون کالابرگ

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی با این رویکرد مخالف هستند. طبق قانون، حمایت‌ها باید از طریق کالابرگ الکترونیکی انجام شود، اما سازمان برنامه و بودجه قصد دارد منابع مربوطه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل کند تا به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود. یعنی کالابرگ یک میلیون تومانی سرجای خود است و مابقی مبلغ افزایش را می خواهد به صورت نقدی پرداخت کند. مجلس با این موضوع مخالف است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دیگر ایرادهای مطرح‌شده در این زمینه تصریح کرد: در شرایطی که در شیوه فعلی، مبلغ یک میلیون تومان تقریباً به بیش از ۸۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود، سازمان برنامه و بودجه قصد دارد این افزایش را به حدود ۴۰ میلیون نفر محدود کند.

بیگدلی ادامه داد: بر اساس شاخص‌هایی که در نظر گرفته شده، قرار است تقریباً سه تا چهار دهک نخست جامعه مشمول این حمایت شوند؛ در حالی که چنین رویکردی با قانون کالابرگ الکترونیکی مغایرت دارد.

قالیباف برای بررسی اختلافات درباره کالابرگ وارد عمل شد

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح روند اجرای قانون، اظهار کرد: بر اساس درخواستی که کمیسیون اجتماعی مجلس داشت،  با ورود شخص آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است امروز بعد از ظهر جلسه‌ای با حضور آقای قالیباف، سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای یکی دو کمیسیون مرتبط برگزار شود تا این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد که در جلسه پیش‌بینی‌شده برای بعدازظهر امروز، در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم مناسبی برای اصلاح روند اجرای قانون کالابرگ اتخاذ شود.

کالابرگ نباید به خوداظهاری و پرداخت نقدی محدود شود

بیگدلی در ادامه با اشاره به موضوع خوداظهاری خانوارها برای برخورداری از حمایت‌های دولتی، گفت: یکی از درخواست‌های مطرح‌شده این است که در صورت در نظر گرفتن فرصت خوداظهاری، حداقل بیش از دو ماه برای این کار به مردم فرصت داده شود.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های مطرح‌شده برای شناسایی مشمولان حمایت‌ها، از جمله نداشتن خانه و میزان درآمد خانوارها افزود: از نگاه ما اصلا نیازی به خود اظهاری نیست چراکه اطلاعات افراد موجود است. بر اساس شاخص های مطرح‌شده، درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره، ۲۷ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره و ۳۴ میلیون تومان برای خانوار پنج‌نفره در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: موضوع کالابرگ الکترونیکی اساساً با این نوع شاخص‌گذاری و خوداظهاری متفاوت است؛ چراکه هدف از اجرای این قانون، حفظ قدرت خرید همه مردم ایران بوده است.

بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای قانون کالابرگ، نه باید موضوع خوداظهاری به این شکل اعمال شود و نه حمایت‌ها به پرداخت نقدی محدود شود؛ بلکه کالابرگ باید مطابق قانون و برای همه مردم پرداخت شود. امیدواریم در جلسه امروز با حضور رئیس مجلس و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود.

منبع ایسنا

برچسب ها: اعتبار کالابرگ ، محمد باقر قالیباف ، کمیسیون اجتماعی مجلس
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