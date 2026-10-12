هشدار آلودگی هوا برای تهران

اداره کل هواشناسی تهران نسبت به افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون طی دو روز آینده (۲۱ و ۲۲ مهر) در استان هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در ساعات شب و ابتدای روز در نواحی پرتردد شهری آورده است: سه شنبه تا چهارشنبه (۲۱ تا ۲۲ مهر) افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی، گاهی هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران دور از انتظار نیست.

بر اساس توصیه اداره کل هواشناسی استان تهران، کاهش ترددهای غیرضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعت‌های اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل مد نظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.