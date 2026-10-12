جوان آنلاین: «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس در حوزه انرژی میان مسکو و کی‌یف تاکید کرد: چین همواره بر این باور بوده‌است که گفت‌وگو و مذاکره تنها راه عملی برای حل‌وفصل این بحران است و از تمامی تلاش‌های مؤثر در راستای برقراری صلح حمایت می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه ۱۱ اکتبر اعلام کرد که روسیه و اوکراین بر سر آتش‌بس در حوزه انرژی توافق کرده‌اند؛ توافقی که به گفته او بلافاصله اجرایی می‌شود.

آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود عصبانی بوده و انتظار دارد کی یف به حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه پایان دهد.

در این گزارش به نقل از یک منبع در کاخ سفید آمده است: ترامپ به شدت عصبانی است. رئیس جمهور آمریکا معتقد است زلنسکی به اندازه کافی از حمایت های واشنگتن قدردانی نمی کند. حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت بیش از آنکه به روسیه آسیب بزند، به روابط ترامپ با زلنسکی لطمه وارد می کند.