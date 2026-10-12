کد خبر: 1384144
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
جامعه » اخبار كلی

تاثیر مواد غذایی سالم در کاهش وزن و فشارخون

کاهش وزن بر اساس یک مطالعه جدید، تعیین بسته‌های غذایی سالم برای افراد می‌تواند به کاهش وزن و پایین آمدن فشار خون آنها کمک کند.

جوان آنلاین: محققان گزارش دادند افرادی که بسته‌های مواد غذایی گیاهی را از یک مرکز توزیع مواد غذایی در منطقه بوستون دریافت می‌کردند، پس از گذشت چند سال از وضعیت سلامت کلی بهتری برخوردار شدند.

به گفته محققان، این بسته‌ها حاوی مواد غذایی کافی برای سه وعده در روز به مدت یک هفته بودند و شامل میوه‌ها و سبزیجات تازه، حبوبات کنسرو شده، کره مغزها (مانند کره بادام‌زمینی) و غلات کامل می‌شدند.

دکتر «لورن فیچتنر»، محقق ارشد این مطالعه و رئیس بخش گوارش، کبد و تغذیه کودکان در بیمارستان بریگام ماساچوست در بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که مداخلات مبتنی بر تغذیه گیاهی امیدوارکننده هستند و در آینده باید برای بهبود سلامت قلبی-عروقی و متابولیک، بر تداوم طولانی‌مدت این برنامه‌ها تمرکز شود.»

این مطالعه جدید شامل ۶۸ بزرگسال بود که در برنامه «غذا به مثابه دارو» شرکت داشتند.

این افراد به طور میانگین ۹۷ بسته غذایی گیاهی را در مدت کمی بیش از دو سال و نیم دریافت کردند. شرکت‌کنندگان می‌توانستند هر مدت که مایل بودند، بسته‌های غذایی هفتگی را دریافت کنند.

محققان خاطرنشان کردند که مطالعات پیشین نشان داده است تأمین غذای سالم برای افراد بیمار می‌تواند به مدیریت بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲ و فشار خون بالا کمک کند.

با این حال، به گفته محققان، بیشتر مطالعات مربوط به طرح «غذا به مثابه دارو» تنها تأثیرات کوتاه‌مدت را بررسی کرده و شرکت‌کنندگان را برای چند هفته یا چند ماه زیر نظر داشته‌اند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دریافت بسته‌های غذایی سالم در طول سال‌ها بر سلامت درازمدت افراد بود.

نتایج نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ بسته غذایی دریافتی، فشار خون دیاستولیک فرد ۳.۲ واحد کاهش یافت، وزن بدن او نزدیک به حدود ۲.۷ کیلوگرم کم شد و شاخص توده بدنی (BMI) او یک واحد کاهش پیدا کرد.

این برنامه همچنین به کاهش فشار خون سیستولیک در بیماران مبتلا به فشار خون بالا کمک کرد.

به گفته پژوهشگران، افرادی که درخواست بسته‌های غذایی بیشتری داشتند، بهبودهای چشمگیرتری را نشان دادند.

برچسب ها: کاهش وزن ، کاهش وزن سریع ، سلامتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

دو سرمقاله در یک ستون!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار