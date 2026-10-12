تاثیر مواد غذایی سالم در کاهش وزن و فشارخون

بر اساس یک مطالعه جدید، تعیین بسته‌های غذایی سالم برای افراد می‌تواند به کاهش وزن و پایین آمدن فشار خون آنها کمک کند.

جوان آنلاین: محققان گزارش دادند افرادی که بسته‌های مواد غذایی گیاهی را از یک مرکز توزیع مواد غذایی در منطقه بوستون دریافت می‌کردند، پس از گذشت چند سال از وضعیت سلامت کلی بهتری برخوردار شدند.

به گفته محققان، این بسته‌ها حاوی مواد غذایی کافی برای سه وعده در روز به مدت یک هفته بودند و شامل میوه‌ها و سبزیجات تازه، حبوبات کنسرو شده، کره مغزها (مانند کره بادام‌زمینی) و غلات کامل می‌شدند.

دکتر «لورن فیچتنر»، محقق ارشد این مطالعه و رئیس بخش گوارش، کبد و تغذیه کودکان در بیمارستان بریگام ماساچوست در بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که مداخلات مبتنی بر تغذیه گیاهی امیدوارکننده هستند و در آینده باید برای بهبود سلامت قلبی-عروقی و متابولیک، بر تداوم طولانی‌مدت این برنامه‌ها تمرکز شود.»

این مطالعه جدید شامل ۶۸ بزرگسال بود که در برنامه «غذا به مثابه دارو» شرکت داشتند.

این افراد به طور میانگین ۹۷ بسته غذایی گیاهی را در مدت کمی بیش از دو سال و نیم دریافت کردند. شرکت‌کنندگان می‌توانستند هر مدت که مایل بودند، بسته‌های غذایی هفتگی را دریافت کنند.

محققان خاطرنشان کردند که مطالعات پیشین نشان داده است تأمین غذای سالم برای افراد بیمار می‌تواند به مدیریت بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲ و فشار خون بالا کمک کند.

با این حال، به گفته محققان، بیشتر مطالعات مربوط به طرح «غذا به مثابه دارو» تنها تأثیرات کوتاه‌مدت را بررسی کرده و شرکت‌کنندگان را برای چند هفته یا چند ماه زیر نظر داشته‌اند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دریافت بسته‌های غذایی سالم در طول سال‌ها بر سلامت درازمدت افراد بود.

نتایج نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ بسته غذایی دریافتی، فشار خون دیاستولیک فرد ۳.۲ واحد کاهش یافت، وزن بدن او نزدیک به حدود ۲.۷ کیلوگرم کم شد و شاخص توده بدنی (BMI) او یک واحد کاهش پیدا کرد.

این برنامه همچنین به کاهش فشار خون سیستولیک در بیماران مبتلا به فشار خون بالا کمک کرد.

به گفته پژوهشگران، افرادی که درخواست بسته‌های غذایی بیشتری داشتند، بهبودهای چشمگیرتری را نشان دادند.