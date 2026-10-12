کد خبر: 1384140
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
سیاست » اخبار کلی

عنصر بسیار مهم و عملیاتی وابسته به گروهک جیش‌الظلم به دار مجازات آویخته شد

جیش‌الظلم عمر درستاران فرزند عبدالقادر، از عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم، پس از دستگیری، طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.

جوان آنلاین: عمر درستاران یکی از عناصر مسلح گروهک تروریستی جیش‌الظلم بود که کار پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی گروهک را انجام می‌داد.

براساس مفاد پرونده، وی یکی از عناصر کلیدی بود که اقداماتی از قبیل تهیه محل اسکان اعضای گروهک، تسهیل ورود اشرار به خاک کشور، جابجایی اشرار و تیم‌های عملیاتی برای انجام اقدامات تروریستی، جانمایی افراد در محل‌های مناسب جهت حمله، تهیه مهمات و سلاح و شناسایی مقرهای نظامی را انجام می‌داد.

حمله تروریستی به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات تروریستی به مقرهای نظامی در فروردین سال ۱۴۰۳ در شهرستان چابهار از طریق پشتیبانی عمر درستاران انجام شده است.

نامبرده در اقاریر خود با قبول اقدام تروریستی انجام شده گفته است: «از طریق یکی از دوستانم با گروهک آشنا شدم، او عضو گروهک بود. برای تهیه سلاح به یکی از کشورهای همسایه رفتیم، فردی به نام جاسم سربازی ما را به یک خانه برد. به ما گفتند می‌خواهند به مقرهای نظامی حمله کنند و ...».

براساس اقاریر محکوم‌علیه، از وی خواسته شده است خانه‌ای اجاره کند و تلفن همراهی در اختیار وی قرار داده‌اند و طریقه استفاده از آن را نیز آموزش داده‌اند تا مورد شناسایی نیروهای امنیتی قرار نگیرد.

در یکی از عملیات‌های تروریستی، نامبرده ماموریت یافته ۷ تروریست را برای حمله به پاسگاه انتظامی راسک تحویل گرفته و در خانه‌ای امن اسکان دهد.

برای اجرای عملیات تروریستی، ۷ سلاح کلاش، ۲ قبضه سلاح ام۱۶، و ۱۰ کیلو گرم مواد منفجره تحویل محکوم‌علیه شده و در اختیار تروریست‌ها شده است.

در حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک ۱۱ نفر از سربازان و ماموران انتظامی شهرستان راسک به شهادت رسیدند.

همچنین عملیات تروریستی همزمان به کلانتری، دریابانی و مقر سپاه پاسداران شهرستان چابهار و سپاه راسک که با پشتیبانی عمر انجام شد.

عمر درستاران در اقاریر خود گفته است برای انجام این عملیات‌ها ۱۸ نفر از اشرار را تحویل گرفته و آنها را برای انجام عملیات‌های تروریستی سازماندهی کرده است.

در این عملیات‌های تروریستی تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم عادی از جمله چندین کودک به شهادت رسیدند.

در نهایت، پس از رسیدگی قضایی به پرونده، عمر درستاران به اتهام بغی، عضویت در گروه باغی موسوم به جیش‌الظلم و معاونت در بغی از طریق تسهیل قیام مسلحانه گروهک (اقدام بر روی مقر سپاه شهرستان راسک و چابهار) به نحو تسلیح عناصر عملیاتی گروهک، انتقال به خانه امن و فراهم‌کردن امکانات و مقدمات فعالیت اعضای آن و جابه‌جایی نیروهای تروریستی به اعدام محکوم شد.

پس از صدور حکم در دادگاه و تایید و ابرام آن در دیوان عالی کشور حکم صادره صبح امروز اجرا شد.

برچسب ها: جیش الظلم ، اعدام ، تروریست
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