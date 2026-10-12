رژیم صهیونیستی ۸۰ منزل مسکونی را در جنوب فلسطین تخریب کرد 

شب گذشته تشدید اقدامات صهیونیست‌ها در کرانه باختری با موج گسترده بازداشت‌ شهروندان، یورش به مسجدالاقصی و تخریب منازل ده‌ها خانواده در جنوب فلسطین اشغالی دنبال شد.

جوان آنلاین: نظامیان ارتش صهیونیستی بامداد امروز دوشنبه، به حملات، بازرسی ها و بازداشت شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه دادند. این عملیات که شامل دستگیری تعدادی از شهروندان و اسرای آزاد شده بود، با یورش به منازل و مجروح شدن تعدادی از شهروندان در شهرک «قباطیه» در جنوب جنین همراه بود. این اقدامات در سایه تشدید تدابیر نظامی علیه فلسطینیان رخ می‌دهد.

در «طولکرم»، نیز نظامیان صهیونیست با اجرای یک عملیات بازرسی گسترده، ۹ شهروند از جمله اسرای آزاد شده قبلی را بازداشت کردند. در استان «جنین» نیز ۶ فلسطینی از جمله دو جوان به نام‌های «محمد نزال» و «یزن شاویش» دستگیر شدند.

در جنوب کرانه باختری اشغالی نیز، نیروهای اسرائیلی در استان «الخلیل» ۵ شهروند را از شهر الخلیل، روستای «الطبقه» و اردوگاه «العروب» ربودند که در میان آنان، «محمود ابوسل» ۳۰ ساله، اسیر آزاد شده و مجروح نیز حضور داشت. همچنین نیروهای اشغالگر به چندین شهرک در استان «بیت‌لحم» یورش برده و چهار شهروند را بازداشت کردند.

در شمال و مرکز کرانه باختری، نیروهای اشغالگر به چندین منزل در شهر «نابلس» یورش برده و دو شهروند را بازداشت کردند که یکی از آنان «اشرف الکوسا» از منطقه «الطور» بود؛ این عملیات همزمان با یورش به منطقه «رأس الفارعه» در جنوب «طوباس» صورت گرفت. در استان «رام‌الله و البیره» نیز «عطا حازم الریماوی» از دیگر اسرای فلسطینی، پس از یورش به منزلش در شهرک «بیت ریما»، بازداشت شد. همچنین یک جوان دیگر از شهرک «العیزریه» در شرق قدس اشغالی دستگیر شد.

در چارچوب اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل، بولدوزرهای رژیم صهیونیستی عملیات تخریب منازل ۸۰ خانواده در روستای «الظحیه» در جنوب فلسطین اشغالی را آغاز کردند.

همچنین صبح امروز دوشنبه، ده‌ها شهرک‌نشین با حمایت شدید پلیس رژیم اشغالگر، به هتک حرمت مسجدالاقصی پرداختند. متجاوزان با انجام حرکات تحریک‌آمیز و گشت‌زنی در صحن‌های مسجد، مناسک تلمودی را به جا آوردند.