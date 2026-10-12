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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸
سیاست » اخبار کلی

تأکید سخنگوی شورای نگهبان بر صیانت از حافظه تاریخی مردم‌سالاری دینی

ق شورای نگهبان و وزارت کشور در راستای حفظ و ساماندهی اسناد انتخاباتی، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، گامی راهبردی برای مستندسازی تاریخ جمهوری اسلامی برداشتند.

جوان آنلاین:  نشست کارگروه اسناد انتخابات، صبح یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان، محمدحسن صادقی‌مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور به همراه جمعی از مسئولان ذی‌ربط در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای حفظ و نگهداری اسناد تاریخیِ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه ثبت و ضبط اسناد انتخاباتی از اولویت‌های مهم این نهاد است، اظهار داشت: این پروژه اسنادی، فراتر از امور جاری دستگاه‌ها، یک تکلیف ملی برای حفظ حافظه تاریخی کشور است که مستقیماً با حقوق نسل‌های آینده مرتبط است.

طحان‌نظیف با تأکید بر اینکه قضاوت آیندگان درباره چگونگیِ برپایی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران، مستند به همین اسناد خواهد بود، افزود: علاوه بر اسناد انتخابات ادوار مختلف، گردآوری و مستندسازی دقیقِ اسناد مربوط به همه‌پرسی‌های سرنوشت‌ساز نظام، از جمله قانون اساسی و بازنگری آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ما موظفیم با زمان‌بندی دقیق، خلأ‌های اسنادی سال‌های ابتدایی انقلاب را نیز با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان اسناد ملی تکمیل کنیم.

صادقی مقدم هم در این دیدار ضمن استقبال از گسترش تعاملات سازمان اسناد و شورای نگهبان جهت حفظ اسناد تاریخی انتخابات کشور گفت: نظم‌بخشی و آرشیو مناسب این اسناد بدون تردید باعث ارتقا سطح دسترسی دانش‌پژوهان و کارشناسان خواهد شد و به خصوص در حوزه تاریخی و حقوقی می‌تواند مورد استناد اهل فن و علاقمندان قرار گیرد.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تاکید بر آمادگی این شورا برای همکاری بیشتر با سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور اظهار داشت: اسناد و آرشیو انتخاباتی کشور گنجینه با ارزشی است که قطعا مورد استقبال کارشناسان و حتی عموم مردم قرار خواهد گرفت لذا این شورا آمادگی دارد ارتباط خود با سازمان اسناد را توسعه و تعمیق بخشد.

صادقی مقدم افزود: باید جلسات بیشتری بین کارشناسان شورای نگهبان و مرکز اسناد برگزار شده و نتیجه آن به صورت عملی و در قالب مقررات و ضوابط مشخص در معرض دید عموم قرار گیرد.

صادقی‌مقدم گفت: اسناد انتخابات، نمونه‌ای از اسناد مردم‌سالاری دینی است که باید ثبت و مورد استفاده آیندگان قرار گیرد. این اسناد نشان‌دهنده نقش مردم در تعیین نوع نظام و انتخاب مسئولان است.

در ادامه این نشست، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به ضرورتِ «مدیریت روایت» در فضای بین‌الملل، تصریح کرد: جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های والایی در حوزه مردم‌سالاری برخوردار است که در صورت ارائه دقیق اسناد و شواهد متقن، می‌تواند به یکی از نقاط قوت نظام در مواجهه با جنگ‌های شناختی تبدیل شود. اسناد انتخابات، گویاترین روایت از مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود است.

همچنین غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن ابراز خرسندی از این تعامل سه‌جانبه، بیان داشت: نگهداری از اسناد انتخابات به‌ عنوان بخشی از هویت ملی، یک دستاورد بزرگ است و سازمان اسناد ملی با تمام توان در کنار وزارت کشور و شورای نگهبان برای حفظ این امانت الهی و ملی ایستاده است.

گفتنی است، در این جلسه ضمن بررسی گزارش‌های کارشناسی پیرامون شیوه‌های دسته‌بندی و انتقال اسناد، بر اهمیت حفاظت از مدارک تمامی مراحل انتخابات، از ثبت‌نام تا بررسی صلاحیت‌ها، تأکید شد.

در پایان، مسئولانِ شورای نگهبان و وزارت کشور با حضور در مخازن، آزمایشگاه‌های تخصصی مرمت و بخش‌های حفاظتی سازمان اسناد، از نزدیک با فرآیندهای علمیِ نگهداری از حافظه ملی ایران آشنا شدند.

برچسب ها: شورای نگهبان ، مردم سالاری ، طحان نظیف
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