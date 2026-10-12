جوان آنلاین: مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست خبری مشترک با عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، که صبح امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای حمایت از زنان و خانواده‌ها اظهار کرد: به دنبال این هستیم که شهر برای زنان و خانواده‌ها امنیت و سهولت بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به بسته حمایتی «چشم‌روشنی» افزود: کودکان متولد سال ۱۴۰۵ از این پس بر اساس سنت ایرانی و مبنای قرآنی، از سوی شهرداری تهران بسته چشم‌روشنی دریافت می‌کنند و خدمات مختلفی در این قالب به مادران ارائه خواهد شد.

شارژ ماهانه کیف پول مادران تا دو سالگی کودک

اردبیلی با بیان اینکه این بسته از مهرماه امسال فعال شده است، گفت: کیف پول مادران تا دو سالگی کودک، هر ماه شارژ خواهد شد و خانواده‌ها می‌توانند با توجه به نیازهای خود از اعتبار اختصاص‌یافته استفاده کنند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: از زمان اعلام رونمایی این بسته، کیف پول شهرزاد ۳۳ هزار مادری که از فروردین تا مهرماه صاحب فرزند شده‌اند، شارژ شده است. مادران با ورود به سامانه و فعال‌سازی حساب خود از طریق کد ملی، امکان استفاده از اعتبار و خرید را خواهند داشت.

وی با اشاره به میزان استقبال از این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹ هزار نفر از مادران از حساب خود استفاده کرده‌اند.

پیش‌بینی اعتبار برای مادران و کودکان

اردبیلی با بیان اینکه کیف پول شهرزاد مادران هر ماه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان شارژ می‌شود، اظهار کرد: این اعتبار در سه بخش هزینه خواهد شد و نحوه استفاده از آن به مدیریت خانواده‌ها بستگی دارد.

وی تأکید کرد: این بسته برای تمام مادران دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و تعداد فرزندان خانواده تأثیری در دریافت آن ندارد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین از پیش‌بینی بسته ایجاد ۱۲۰ اتاق مادر و کودک و سایر خدمات و امکانات ویژه مادران و کودکان خبر داد و گفت: جزئیات این خدمات در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اردبیلی درباره تأمین اعتبار طرح چشم‌روشنی نیز توضیح داد: اعتبارات این طرح از محل کدپروژه‌های مادر و کودک پیش‌بینی شده است، اما پس از اجرای پایلوت، بودجه دقیق آن برای سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.