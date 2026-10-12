کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا در واکنش به روگرداندن دونالد ترامپ از رئیس جمهوری اوکراین، گفت: زمان آن رسیده که اروپا و اوکراین راهبرد صلحی مستقل را تدوین کنند.

جوان آنلاین: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از توافق با همتای روس خود بر سر فروش گازوئیل، موضعی علیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اتخاذ کرده و آشکارا خواستار برکناری وی شده است، آندریوس کوبیلیوس (Andrius Kubilius) کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا می‌گوید: اتحادیه اروپا و کی‌یف باید تدوین استراتژی مستقل خود را برای صلح در اوکراین در نظر بگیرند.

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تاکنون اتحادیه اروپا تنها حامی مالی جدی اوکراین بوده است، اما انتظار می‌رفت که رهبری ایالات متحده نیز در برقراری صلح در اوکراین کمک کند.

رویگردانی ترامپ از اوکراین اروپا را به فکر برنامه صلحی مستقل انداخت

وی افزود: زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا و اوکراین به طور مشترک یک استراتژی صلح مستقل را تدوین و اجرا کنند.

خبرگزاری فرانسه با انتشار این مطلب، این مساله را هم مطرح کرد که شاید این اظهارنظر منعکس‌کننده موضع شخصی و نه سیاست رسمی اتحادیه اروپا باشد.

این اظهارات پس از اظهارات روز شنبه ترامپ مطرح شد که پس از انتقاد همتای اوکراینی از کاهش تحریم‌های واشنگتن علیه گازوئیل روسیه از اوکراین خواست «رهبر جدیدی پیدا کند».

کاهش تحریم‌های روسیه در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهور ایالات متحده در فاصله چند هفته‌ای از انتخابات میان دوره‌ای با فشار بر سر قیمت سوخت روبرو است.

خبرگزاری فرانسه افزود: ترامپ رئیس جمهور اوکراین را به جلوگیری از توافق با مسکو و نادیده گرفتن دستورالعمل‌ها برای عدم حمله به پالایشگاه‌های روسیه متهم کرد. در همین حال، کی‌یف و متحدان اروپایی آن هشدار داده‌اند که کاهش فشار بر مسکو به تأمین مالی جنگی که کرملین به راه انداخته است، کمک خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد آلمان همچنان در کنار اوکراین و دولت آن ایستاده است.

در همین حال، لندن نیز اعلام کرده است که اندی برنهام نخست وزیر انگلیس با زلنسکی گفت‌وگو کرده و به وی اطمینان داده است که لندن به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داد.