کد خبر: 1384117
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

آبزرور: سران اتحادیه اروپا به رغم نسل‌کشی در غزه از انتقاد صریح از اسرائیل خودداری می‌کنند

ی روزنامه آبزرور نوشت: با وجودی که اعطای جایزه نوبل امسال بار دیگر یادآور موضوع «نسل‌کشی در غزه» بود، سران اتحادیه اروپا همچنان از انتقاد صریح از (رژیم) اسرائیل خودداری می‌کنند و سکوت کرده‌اند.   

جوان آنلاین: روزنامه آبزرور نوشت: سران اتحادیه اروپا در اجلاس آینده خود انتقادهایی توخالی را علیه شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری مطرح خواهند کرد و در تضاد آشکار با جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶، در برابر نسل کشی (رژیم) اسرائیل در غزه سکوت خواهند کرد.

بر اساس نسخه ای از پیش نویس بیانیه اجلاس روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) سران اتحادیه اروپا که به رویت آبزور رسیده است: بروکسل «تداوم و افزایش خشونت شهرک نشین ها علیه غیرنظامیان فلسطینی را محکوم می کند و خواستار پاسخگویی است».

هدف سران اتحادیه اروپا هشدار دادن دربارهٔ پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اعتباری شرکت‌های اسرائیلی است که در ساخت شهرک در منطقه E۱ در کرانه باختری مشارکت می‌کنند.

منطقه E۱ در شرق اورشلیم (قدس اشغالی) و در کرانه باختری رود اردن واقع شده و طرح های شهرک سازی صهیونیست ها در آن با مخالفت های بین المللی مواجه شده است. اروپا تاکید می‌کند ساخت شهرک ها در این منطقه با تقسیم کردن آن به دو بخش، راه حل تشکیل دو کشور فلسطینی و صهیونیستی را نابود خواهد کرد.

این روزنامه نوشت: با توجه به حمایت یانز یانشا (Janez Janša) نخست وزیر اسلوانی از بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی اش و مخالفت او با چنین مواضعی در پیام منتشر شده در شبکه ایکس در اوت (مرداد) گذشته، باید دید که آیا وی این بیانیه را امضا خواهد کرد یا خیر. اما حتی اگر نخست وزیر اسلوانی نیز موافقت کند باز هم اتحادیه اروپا مصونیتی را برای شهرک نشین ها قائل است زیرا در این بیانیه به جلوگیری از واردات شهرک نشین ها یا حتی تحریم شهرک نشین های تندرو اشاره نمی شود.

دیو فرانکاویلا (Claudio Francavilla) از مقام های سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: اتحادیه اروپا همچنان به تجارت با شهرک‌های غیرقانونی ادامه می دهد در حالی که آن ها را محکوم و اشغالگری و سوءاستفاده‌هایی را که مدعی مخالفت با آن هاست را تأمین مالی می‌کند. این چه منطقی دارد؟»

آبزور نوشت، از زمان آتش بس غزه در اکتبر (مهر/آبان) ۲۰۲۵، رژیم اسرائیل حدود یک هزار و ۴۵۰ نفر از ساکنان این منطقه را به شهادت رسانده است.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، غزه ، اسرائیل
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