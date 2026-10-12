جوان آنلاین: همزمان با حضور دکتر مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهوری در آیین نمادین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از شماری از رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی پنجگانه کنکور امسال تجلیل شد.

به گزارش ایسنا، آیین نمادین آغاز سال تحصیلی جدید، صبح امروز به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور حسین سیمایی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، شماری از روسا و استادان دانشگاه‌، نمایندگان مجلس و دانشجویان برگزار شد و در این آیین رتبه های برتر کنکور و سرآمدان اثرگذار دانشگاه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.