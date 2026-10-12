حزب الله لبنان: واشنگتن به دنبال وادار کردن ایران به تسلیم است

نماینده حزب الله در پارلمان لبنان تأکید کرد، واشنگتن به دنبال وادار کردن ایران به تسلیم است اما ایران توانایی پاسخ را دارد.

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن، رئیس فراکسیون پارلمانی بعلبک ـ هرمل گفت: دولت آمریکا تلاش می‌کند ایران را به سمت تسلیم و پذیرش شروط آمریکا سوق دهد، در حالی که جمهوری اسلامی تأکید دارد از گزینه‌ها و توانایی لازم برای پاسخگویی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المنار، الحاج حسن گفت: پیامدهای هرگونه درگیری گسترده می‌تواند فراتر از مرزهای کشورهای درگیر رفته و بازارهای انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر خضر الدیرانی، عضو شورای مرکزی حزب‌الله ضمن تأکید بر اینکه خون و فداکاری‌های شهدا مایه افتخار و عزت بوده است، بر اهمیت ایستادگی و پافشاری بر حق، فارغ از شدت چالش‌ها تأکید کرد.

الدیرانی با ابراز اطمینان نسبت به تحقق پیروزی تصریح کرد که خون شهدا همچنان چراغ راه این آرمان باقی خواهد ماند.