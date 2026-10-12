در پی بروز اختلال در سامانه برای ثبت خوداظهاری مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ، مقرر شد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی ۴۰ میلیون نفر، در مهرماه بدون نیاز به ثبت‌نام واریز شود؛ با این حال، پرداخت این افزایش اعتبار از آبان‌ماه به بعد، منوط به تکمیل فرایند ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات خواهد بود.

جوان آنلاین: هم‌زمان با افزایش اعتبار کالابرگ مددجویان ، سازمان برنامه و بودجه کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان که مشمول طرح هستند، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود و مهلت ثبت‌نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) است. بنابراین، سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته برخی متقاضیان با مراجعه به نشانی اعلام‌شده با خطاهای سامانه مواجه شدند که درباره علت این اختلال مسعود بیگلریان - معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد که بروز اختلال موقت در خدمات‌رسانی سامانه‌های مرتبط با پنجره واحد دولت هوشمند، ناشی از مشکلات شبکه‌ای است. اقدامات لازم برای برطرف شدن این اختلال در حال انجام است و روند بازگشت خدمات به وضعیت عادی در حال پیگیری است.

اختلال‌های سامانه که تا امروز ادامه دارد موجب شد نگرانی‌هایی ایجاد شود که در صورت عدم اظهار، احتمال حذف شدن افراد از طرح افزایش اعتبار کالابرگ وجود خواهد داشت که رئیس سازمان هدفمندی توضیح داد: مطلقا این گونه نیست که بخواهیم بخشی از جامعه را با محدود کردن فرصت زمانی مشمول این طرح ندانیم، این ذهنیت وجود ندارد و در صورتی که تعداد افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خود نشده‌اند از حد مشخصی فراتر برود، امکان تمدید مهلت خوداظهاری وجود خواهد داشت.

بر اساس پیگیری از مسئولان مربوطه، برای حل ابهامات طرح و برطرف شدن مشکل سامانه مقرر شده است ۴۰ میلیون نفر ( ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) از شهروندان که پیامک دریافت کرده و مشمول این طرح هستند بدون ثبت‌نام همه این افراد تحت شمول، در مهر ماه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برایشان واریز شود، ولی فرایند ثبت‌نام متقاضیان در مهر ماه در حال انجام است.

بر این اساس، قرار است پس از رفع ابهامات و حل مشکل سامانه، فرایند ثبت‌نام و خوداظهاری برای ۴۰ میلیون نفر مشمول طرح انجام شود و پس از تایید نهایی دستگاه مربوطه، مبلغ افزایش کالابرگ از آبان ماه برای این افراد واریز شود؛ یعنی ماه آینده افرادی که ثبت‌نام انجام داده و تایید شده باشند مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند شد.

همچنین فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - امروز در حاشیه برنامه‌ای در گفت‌وگو با صداو سیما عنوان کرد که برای مهر ماه افزایش رقم کالابرگ را خواهیم داشت.