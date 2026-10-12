جوان آنلاین: نشریه الوطن قطر به تیم الغرافه هشدار داد که در بازی امشب مواظب استقلالی باشند که السد پرافتخارترین تیمشان را درهم کوبید.

استقلال در اولین بازی خود در آسیا السد را با نتیجه ۳ بر صفر درهم کوبید.

استقلال در جدول رده بندی بهترین تیم‌های غرب آسیا با داشتن بهترین خط حمله و دفاع با ۳ امتیاز در صدر قرار دارد.

حالا نشریه قطری می‌نویسد که الغرافه مأموریت سختی مقابل تیم قدرتمند ایرانی دارد چون در بازی اول مقابل الهلال شکست خورد و باید در بازی امشب برای اولین بردش تلاش کند.

نشریه ارایه دیگر رسانه قطری هم نوشت که الغرافه کار سختی مقابل استقلال دارد چون در بازی با السد نشان داد تیمی خطرناک است.