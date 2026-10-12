جوان آنلاین: «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد که این شرکت تعداد کارکنان خود که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران بازگشته‌اند را به ۱۳۵ نفر افزایش داده است.

وی افزود که این کارکنان در هر سه تأسیسات نیروگاه بوشهر، دو واحد در حال ساخت و یک واحد در حال بهره‌برداری مشغول به کار هستند.

این مقام روس گفت: ۹ نفر دیگر از کارکنان ما برای انجام تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و پیشگیرانه واحد فعال شماره یک نیروگاه بوشهر وارد ایران شدند. به این ترتیب، شمار کل کارکنان مهندسی و فنی روس‌اتم در محل نیروگاه به ۱۳۵ نفر رسیده است.

پیش‌تر گزارش شده بود که ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم به نیروگاه بوشهر بازگشته‌اند.