عضو دفتر سیاسی حماس، با تأکید بر اینکه این جنبش تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه رهبران مقاومت را جدی می‌گیرد، اعلام کرد: حماس تا پیروزی و آزادی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، در واکنش به تهدیدهای یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، علیه خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، گفت: حماس این تهدیدها را جدی می‌گیرد، اما آنها را بخشی از تبلیغات انتخاباتی جریان راست افراطی در سرزمین‌های اشغالی می‌داند.

وی با بیان اینکه تهدید به شهادت، اراده نیروهای مقاومت را تضعیف نمی‌کند، افزود: «ما را به چیزی تهدید می‌کنید که شب و روز برای آن دعا می‌کنیم؟ شهادت؟ تلاش شما ناکام خواهد ماند؛ ما تا پیروزی و آزادی به مسیر خود ادامه می‌دهیم.»

گفتنی است وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، رئیس جنبش حماس را علنا به ترور تهدید کرد. «یسرائیل کاتز» ضمن تهدید علنی «خلیل الحیه» مدعی شد: اعضای ارشد حماس را در غزه ترور کردیم و این بار ناگزیر نوبت خلیل الحیه است که به هنیه و دوستانش ملحق شود.