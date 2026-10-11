کد خبر: 1384050
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام روسی ادعای ترامپ درباره آتش‌بس مسکو و کی‌یف را رد کرد

3 معاون رئیس کمیته انرژی دومای دولتی روسیه ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس میان مسکو و کی‌یف در حوزه انرژی، گفت که این ادعا با هدف مهار قیمت جهانی نفت مطرح شده است.

جوان آنلاین: ایگور آنانسکیخ، معاون رئیس کمیته انرژی دومای دولتی روسیه شامگاه یکشنبه گفت: ما هیچ اطلاعی در مورد توافق آتش‌بس انرژی بین روسیه و که پیش از این توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شده بود، نداریم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، این مقام روسی ادعای دونالد ترامپ را زیر سوال برد و اظهار داشت: این اظهارات می‌تواند با هدف مهار قیمت جهانی نفت باشد. همه ما می‌دانیم که ترامپ اغلب برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، چیزی مانند مداخلات کلامی می‌گوید. من نمی‌دانم این حرف‌ها چقدر با واقعیت مطابقت دارد.

دونالد ترامپ پیشتر با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد آتش‌بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به این خبر به باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس گفت: اعلام آتش‌بس برای من خبر جدیدی بود، اما اگر روس‌ها با آتش‌بس انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.

برچسب ها: روسیه ، آمریکا ، اوکراین
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