ترامپ زلنسکی را با دیزل روسی تاخت زد

جوان آنلاین: ترامپ به محض اطمینان از دریافت دیزل روسیه، در چرخشی ۱۸۰درجه‌ای متحد اوکراینی‌اش را فروخت و صراحتاً اعلام کرد که زمان کناره‌گیری زلنسکی از قدرت فرا رسیده است، او عصر دیروز آتش‌بس انرژی اعلام کرد و گفت که کی‌یف و مسکو آن را نپذیرفته‌اند. در حالی که زلنسکی از آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

در شرایطی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ماه‌هاست برای دریافت موشک‌های پیشرفته از امریکا التماس می‌کند تا بتواند در برابر روسیه مقاومت کند، این روز‌ها دولتمردان کاخ سفید ظاهراً در نقطه مقابل متحدشان ایستاده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا شنبه شب در سخنانی از زلنسکی به خاطر حمله به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرد. به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: زلنسکی بار‌ها می‌توانست این جنگ را حل‌وفصل کند؛ بار‌ها و بار‌ها، اما او انتخاب کرد که این کار را انجام ندهد و این وضعیت بسیار دشوار است. این جنگ هرگز نباید آغاز می‌شد، اگر انتخابات دستکاری نشده بود و من رئیس‌جمهور می‌شدم این جنگ هرگز آغاز نمی‌شد.

ترامپ افزود: ما به زلنسکی گفتیم می‌توانی هر کاری که می‌خواهی با روسیه انجام دهی، اما به پالایشگاه‌ها حمله نکن، زیرا این کار مشکل جهانی ایجاد می‌کند. او می‌خواهد برای جهان مشکل ایجاد کند. می‌خواهد برای کشاورزان و دامداران ما مشکل درست کند، آن هم با سوخت دیزل، زیرا روسیه بخش بزرگی از گازوئیل مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند، او بهتر است هرچه زودتر این کار را متوقف کند.

ترامپ برای نشان دادن نارضایتی خود از عملکرد زلنسکی، در چرخشی ناگهانی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم اوکراینی‌ها رهبر جدیدی به جای زلنسکی انتخاب کنند که بتواند به توافق برسد، زیرا او می‌توانست بار‌ها به توافق برسد، اما به دلایلی هرگز این کار را انجام نمی‌دهد. ترامپ عصر دیروز به یک‌باره آتش‌بس انرژی اعلام کرد و از توافق روسیه و اوکراین خبر داد. در حالی که زلنسکی گفته از چنین آتش‌بسی خبردار نیست.

این اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که روسیه با ارسال چند میلیون بشکه گازوئیل به امریکا موافقت کرد. ترامپ تا پیش از این، از حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه انتقاد نمی‌کرد، اما به محض آنکه پای دیزل روسیه به میان آمد موضعش تغییر کرد و متحد خود را کنار گذاشت، کشوری که طی پنج سال گذشته به خاطر جاه‌طلبی‌های واشینگتن و اروپا با روسیه سرشاخ شد و تلفات سنگینی داد و حالا با این واقعیت تلخ روبه‌روست که همان شرکایی که به حمایت‌شان دل بسته بود، در بزنگاه حساس جنگ تنهایش گذاشته‌اند.

نگرانی کی‌یف

تغییر موضع ناگهانی ترامپ با خشم مقامات اوکراینی همراه شده است. به گزارش الجزیره، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین دیروز در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: رئیس‌جمهور زلنسکی از حمایت مردم برخوردار است، مردمی که تنها خودشان حق دارند درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند. یک مقام ارشد اوکراینی نیز به «کی‌یف‌ایندیپندنت» گفت: امریکا از اوکراین می‌خواهد حملات خود به بخش انرژی روسیه را محدود کنیم، اما این اقدام به مسکو فرصتی اقتصادی می‌دهد آن هم در شرایطی که ترامپ با پیامد‌های جنگ علیه ایران روبه‌رو است. این مقام اوکراینی افزود: این خود ترامپ بود که همه را وارد جنگی در ایران کرد؛ جنگی که هیچ راه خروجی ندارد و حالا دارد ما را می‌فروشد، فقط برای اینکه چند هفته مانده به انتخابات، یک فرصت تنفس موقت و فریبنده به دست بیاورد.

اوکراینی‌ها که در ماه‌های اخیر حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام داده‌اند، امیدوار بودند با تکیه بر حمایت‌های تسلیحاتی و مالی غرب، زمستانی سخت و پرهزینه را برای روس‌ها رقم بزنند ولی به نظر می‌رسد ترامپ در معادلات تازه خود، منافع داخلی امریکا را بر خواسته‌های کی‌یف و دیگر متحدان واشینگتن ترجیح داده و همین مسئله چشم‌انداز حمایت‌های آینده امریکا از اوکراین را با ابهام روبه‌رو کرده است.