جوان آنلاین: دبیر شورای عالی امنیت ملی با هشدار درباره پیامد‌های هرگونه تجاوز مجدد امریکا به ایران اعلام کرد که تهران در صورت آغاز دوباره جنگ، با برنامه‌ای گسترده‌تر وارد میدان خواهد شد؛ برنامه‌ای که به گفته او، می‌تواند زیرساخت‌های راهبردی امریکا در منطقه، از مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی تا شبکه‌های کابلی را دربرگیرد. محسن رضایی همچنین با تأکید بر تداوم کنترل ایران بر تنگه هرمز، از شکست‌های امریکا در تقابل با ایران، تداوم مقاومت تا تحقق مطالبات تهران و احتمال تغییر دامنه اهداف در صورت وقوع رویارویی جدید سخن گفت.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌و‌گو با شبکه پرس‌تی‌وی، با اشاره به تلاش‌های امریکا برای انتقال نفت از تنگه هرمز اظهار کرد: «ترامپ با استخدام تعدادی از اشرار که در آب‌های ساحلی عمان فعالیت می‌کنند، به قاچاق روی آورده است. او هر روز ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز است، اما در پاسخ می‌گویم شما در حال قاچاق هستید؛ تنگه تحت کنترل ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم.» دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: «طی چند ماه گذشته، هر شب در تنگه هرمز پنج فروند از کشتی‌هایی را که قاچاقچیان استفاده می‌کردند، هدف قرار داده‌ایم.»

سرلشکر رضایی با بیان اینکه فرمانده سنتکام فعالیت‌های قاچاق را رهبری می‌کند، گفت: «او همچنین از ارتش امارات استفاده می‌کند. آنها از پنج یا شش شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند، اما ما نیز هر شب پنج یا شش فروند از آنها را هدف قرار می‌دهیم.» دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تأکید کرد: «قدرت‌هایی بزرگ‌تر از امریکا تلاش کرده‌اند ایران را فتح کنند، اما سرانجام به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند.» رضایی افزود: «امریکا در رویارویی با ایران متحمل شکست‌های مکرر شده و در نتیجه، از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده است.» سرلشکر رضایی با تأکید بر اینکه ایران زمان پایان این رویارویی را تعیین خواهد کرد، تصریح کرد: «تهران تا تحقق مطالبات برحق خود به مقاومت ادامه می‌دهد.» وی درباره حضور نیرو‌های امریکایی در منطقه گفت: «خروج نیرو‌های امریکا از عراق نشان‌دهنده ناکامی واشینگتن در تحمیل برنامه نظامی خود بر منطقه است.» وی این تحول را تأییدی بر حقانیت مقاومت ایران در برابر حضور نظامی امریکا در غرب آسیا دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد: «بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند تا در صورت تجاوز امریکا، برای دفاع از ایران سلاح به دست بگیرند.» وی درباره دیپلماسی نیز اظهار کرد: «تهران به رویه‌های دیپلماتیک پیشین خود بازنخواهد گشت، اما هرگز دیپلماسی را به‌طور کامل کنار نخواهد گذاشت.» سرلشکر رضایی هشدار داد که «اگر واشینگتن بار دیگر علیه ایران دست به تجاوز بزند، دارایی‌های امریکا، از جمله سامانه‌های کلیدی داده و حسگر‌های هوش مصنوعی، ممکن است هدف قرار گیرند.» وی همچنین واشینگتن و متحدان منطقه‌ای آن را منشأ مشکلات پیرامون تنگه هرمز دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این گفت‌و‌گو با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز مجدد اظهار کرد: «ما کاملاً آماده‌ایم که اگر جنگ دوباره آغاز شود، توانمندی‌های جدیدی را به نمایش بگذاریم.» وی افزود: «امریکا دارایی‌های بسیار گران‌قیمتی در امارات و پیرامون تنگه هرمز دارد که هنوز آنها را در میان اهداف خود نگنجانده‌ایم.»

سرلشکر رضایی هشدار داد: «اگر دوباره جنگی دربگیرد، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده، تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر سایت‌های موجود در منطقه نابود خواهند شد.» وی با بیان اینکه ارزش کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی موجود در منطقه بیش از ۲ تریلیون دلار است، تأکید کرد: «امروز اگر رویارویی دیگری رخ دهد، قطعاً با برنامه‌ای بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر به استقبال دشمن خواهیم رفت.»

لازم باشد باز هم به شناور‌های دشمن ضربه می‌زنیم

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضربات نیرو‌های مسلح به شناور‌های دشمن، اظهار داشت: اگر باز هم علیه ایران اقدام کنند، به آنها ضربه خواهیم زد. امیر دریادار حبیب‌الله سیاری با تأکید بر اینکه ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبانزد خاص و عام است، افزود: ما محکم دفاع می‌کنیم و هر جا لازم باشد، برای ضربه‌زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد. معاون هماهنگ‌کننده ارتش به تهدیدات مستمر دشمن و اقدامات خصمانه متعدد او علیه ایران، اشاره و عنوان کرد: ملت ایران به دشمنان اثبات کرد که در برابر آنها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا شرف و ناموسش، انقلاب و تمامیت ارضی ایران حفظ شود.