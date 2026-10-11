جوان آنلاین: «غنی‌سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ای است و به هیچ وجه آن را کنار نمی‌گذاریم. مگر می‌شود که شما نقطه آغاز فرایند را نداشته باشی، بعد ادعا کنی که صنعت هسته‌ای داری؟ صنعت هسته‌ای موتور پیشران علم و فناوری است. خود امریکایی‌ها و همین رئیس‌جمهور فعلی، در سند توسعه ملی و امنیت ملی و دفاع ملی کشورش، فناوری هسته‌ای را در اولویت توسعه قرار داده است و همه کشور‌ها دارند شتابان برنامه هسته‌ای‌شان را دنبال می‌کنند. کشور ایران کشور پرظرفیتی است. حق پیشرفت و مرز دانش حق ملت ایران است و ما کوتاه نمی‌آییم. اورانیوم را تحویل نمی‌دهیم؛ از این خبر‌ها نیست.»



این گزاره بخشی از سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی است که چند روز پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد و دیروز نیز با تأکید بر همین سیاست، از برنامه سازمان انرژی اتمی برای دستیابی به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای خبر داد. «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح دیروز در همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، به‌ویژه ۱۶۸ نوگل پرپرشده مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این جنایت تا ابد بر پیشانی امریکا و رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و از نگاه‌ها، قلب‌ها و ذهن‌ها پاک نخواهد شد. شهادت مظلومانه این کودکان، علاوه بر رسوایی عاملان این جنایت در دنیا، عذاب الهی را نیز در قیامت برای آنان به دنبال خواهد داشت.



فناوری هسته‌ای را کنار نمی‌گذاریم

رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از رویکرد کشور‌های غربی در قبال برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: در موضوع هسته‌ای، دروغ‌پردازی و روایت‌سازی صورت می‌گیرد و سازمان‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد به سخره گرفته می‌شوند. دخالت امریکا در امور کشور‌ها و نقض حاکمیت آنها و همچنین استاندارد‌های دوگانه در سازمان‌های بین‌المللی، امروز برای همگان آشکار شده است. وی با تأکید بر اینکه فناوری هسته‌ای، فناوری حیات‌بخش و سازگار با محیط زیست است، اظهار کرد: این فناوری از سلامت انسان‌ها پشتیبانی می‌کند و برای جامعه بشری و محیط زیست نجات‌بخش است. چرا باید جمهوری اسلامی ایران از یک فناوری پیشرفته که موتور پیشران علم و فناوری است، محروم باشد؟ چه حقی به آنها اجازه می‌دهد چنین دخالتی کنند و بگویند ایران نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد؟ اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور امریکا در سند امنیت ملی و سند راهبردی دفاع ملی این کشور، در همان صفحات آغازین، توسعه فناوری‌های هسته‌ای و هوش مصنوعی را در اولویت قرار می‌دهد، اما هم‌زمان برای جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد می‌کند. آیا در نظام بین‌الملل می‌توان چنین تناقضی را پذیرفت که کشور‌ها به‌صورت گزینشی رفتار کنند؟

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران گفت: در حملات اخیر، علاوه بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که حمله به آنها می‌توانست آثار و تبعات گسترده‌ای داشته باشد، به پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و مراکز پرتودهی نیز حمله مستقیم شد؛ مراکزی که سازمان انرژی اتمی برای تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم به آنها خدمات ارائه می‌دهد.



حمله به مراکز پرتودهی جنایت جنگی است

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به حمله به سامانه پرتودهی افزود: در این سامانه ۱۷چشمه رادیواکتیو وجود داشته است. همچنین در شرکت‌های پتروشیمی ۱۱۷چشمه رادیواکتیو به کار گرفته شده بود. بسیاری از صنایع پیشرفته و بزرگ کشور که دارای فرایند‌های ایمنی و اندازه‌گیری هستند، از ابزار‌های دقیق مبتنی بر فناوری هسته‌ای استفاده می‌کنند. در کارخانه‌های فولاد نیز ۱۴۶ بسته چشمه هسته‌ای وجود داشته است. در دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز سامانه‌های تحقیقاتی و مراکز علمی فعال هستند. حمله به این مراکز و هدف قرار دادن نقاط حساس، جز جنایت جنگی عنوان دیگری ندارد. اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی مهاجمان به پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی این اقدامات گفت: این حملات نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه از انسانیت فاصله گرفته‌اند و نسبت به جان انسان‌ها بی‌توجه هستند.

وی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره استفاده از سلاح‌های تاکتیکی و حتی سلاح هسته‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: مقامات مختلف به‌طور مرتب درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با سلاح‌های تاکتیکی یا حتی سلاح هسته‌ای صحبت می‌کنند و جالب است که از تریبون سازمان ملل متحد نیز برای بیان چنین مواضعی استفاده می‌شود. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور کشوری سخنرانی می‌کند که از نابودی تمدن ایران سخن می‌گوید. مردم ایران چه گناهی مرتکب شده‌اند؟ رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر پیشینه علمی و تمدنی ایران گفت: مردم ایران در طول تاریخ پیشتاز و پیشرو بوده‌اند و فناوری از ایران به سایر کشور‌ها انتقال یافته است. این افتخار متعلق به مردم ایران است. فناوری هسته‌ای نیز حاصل تفکر، تلاش شبانه‌روزی و تحقیقات محققان سازمان انرژی اتمی و جوانان برومندی است که عاشقانه کار کرده‌اند و به این فناوری دست یافته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت اظهار کرد: این فناوری امروز تغییرات عمیقی در زندگی مردم ایجاد کرده است. در حوزه سلامت، اگر فناوری هسته‌ای نداشته باشیم، شمار زیادی از بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، با محدودیت در تشخیص مواجه می‌شوند. این فناوری در بخش‌های تشخیصی و درمانی به بیماران خدمات ارائه می‌دهد. چگونه می‌توان از کشوری که خود این فناوری را ایجاد کرده و به دست آورده است، خواست آن را کنار بگذارد، صرفاً به این دلیل که یک قدرت زورگو چنین چیزی می‌خواهد؟ اسلامی با اشاره به برنامه‌های امریکا برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای خود گفت: آنها درباره افزایش تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای خود توافق و برنامه‌ریزی کرده‌اند. رئیس‌جمهور امریکا نیز در سال ۲۰۲۵ دستور داده است ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور چهار برابر شود. چگونه است کشوری که بیشترین فشار‌ها و محدودیت‌ها را علیه ایران اعمال کرده، خود توسعه صنعت هسته‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد، اما ایران را از برخورداری از این فناوری منع می‌کند؟

با قدرت به مسیر هسته‌ای ادامه می‌دهیم

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آثار زیست‌محیطی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: همین یک نیروگاه هزار مگاواتی که در اختیار داریم، تا امروز از انتشار حدود ۹۰ میلیون تن کربن در جو جلوگیری کرده است. هر نیروگاه اتمی هزار مگاواتی نیز با جایگزینی سوخت فسیلی، از انتشار سالانه حدود ۸ میلیون تن کربن جلوگیری می‌کند. نیروگاه اتمی بوشهر از نظر ایمنی و بهره‌وری، بر اساس ارزیابی انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای (وانو)، جزو ۱۰ نیروگاه برتر دنیاست. این نیروگاه از نظر آلایندگی، عملکردی با آلایندگی صفر دارد و از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است. چنین کیفیت و دستاوردی نباید متوقف شود و باید حتماً تکرار شود. ما نیز با قدرت و به یاری خداوند، اجرای طرح ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را ادامه می‌دهیم. اسلامی تصریح کرد: با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهیم. حتی در دوران جنگ نیز پروژه‌های ساخت‌وساز ما تعطیل نشدند و تعطیل نخواهند شد.

عراقچی: متجاوزان باید پاسخگوی تخریب محیط زیست باشند

وزیر امور خارجه نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به اینکه محیط زیست، میراث مشترک بشریت است؛ نه میدان رقابت‌ها و نه قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت اقتصادی و نظامی، گفت: اکوساید یا تخریب گسترده محیط زیست، توجه جامعه بین‌المللی را به یک پرسش بنیادی جلب می‌کند؛ آیا می‌توان در برابر نابودی گسترده و طولانی‌مدت زیست‌بوم‌ها، آلودگی منابع حیاتی و وارد آوردن خسارات جبران‌ناپذیر به طبیعت صرفاً به ابراز نگرانی بسنده کرد؟ پاسخ روشن است: حفاظت از محیط زیست باید از سطح تعهدات اعلامی فراتر رود و به عرصه مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقدام مؤثر بین‌المللی وارد شود.