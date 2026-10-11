پس از ناکامی دشمن در عرصه جنگ نظامی، امریکا وارد مرحله جدیدی از جنگ با مردم ایران تحت عنوان «طرد اقتصادی» شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا در روز آغاز این مرحله از جنگ اعلام کرد که روز حساب اقتصادی ایران فرا رسیده است و ما بزرگ‌ترین حمله مالی تاریخ علیه ایران را آغاز خواهیم کرد. وی ادعا کرد هدف ما قطع کردن تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی است که حکومت ایران را سرپا نگه می‌دارند. آن‌گونه که ترامپ بعداً در سازمان ملل اعلام کرد هدف از این عملیات نابودی ایران است.

با گذشت نزدیک به دو ماه از این مرحله از جنگ، نشانه‌های ناکامی ترامپ در این مرحله از جنگ نیز آشکار شده و هیئت حاکمه کاخ سفید اکنون نگران تأثیر شکست در عرصه نظامی و اقتصادی از مردم ایران بر انتخابات پیش روی امریکا و بحران اقتصادی جهانی پیش رو است که ترامپ به دلیل آغاز این جنگ علیه مردم ایران به عنوان عامل اصلی آغازگر این جنگ شناخته می‌شود.

اگرچه در زمینه ابعاد نظامی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و شکست دشمنان مردم ایران در این دو جنگ سخن زیاد گفته شده و بر مؤلفه‌هایی نظیر اتکای ایران به تجهیزات بومی، روحیه سلحشوری رزمندگان و طرح‌های ابتکاری فرماندهان به عنوان عوامل اصلی مؤثر در پیروزی مردم ایران در جنگ نظامی یاد می‌شود، در عرصه اقتصادی اگرچه نشانه‌های ناامیدی دشمن در پیروزی در این مرحله از جنگ نیز به دلیل تحمل و تاب‌آوری مردم ایران به رغم تورم دو و سه رقمی آشکار شده است، جای این سؤال باقی است که آیا همچون عرصه نظامی امکان رسیدن به خودکفایی در عرصه تأمین نیاز‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری مردم وجود نداشت؟

در پاسخ به این سؤال اگرچه نمی‌توان تلاش دولتمردان برای مقابله و مهار این مرحله از جنگ و کاهش آلام مردم را نادیده انگاشت، تردیدی نمی‌توان داشت که عدم اهتمام و توجه دولتمردان در بعضی از دولت‌های گذشته نسبت به رهنمود‌های امام شهید در زمینه اقتصاد مقاومتی، از دلایل اصلی آسیب‌پذیری‌های کشور در جنگ اقتصادی کنونی است.

امام شهید در طی چهار دهه گذشته همواره بر ضرورت تقویت بنیان‌های درونی اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و با اتکا به ظرفیت‌های عظیم مادی کشور و نسل جوان و تحصیلکرده و زیرساخت‌های موجود تأکید داشتند تا کشور را برای شرایطی این‌گونه آماده کنند و کشور بتواند با رسیدن به خودکفایی در برابر تحریم‌های اقتصادی همچون تهدید نظامی مقاومت کند.

مصداق عینی این مدعا را می‌توان در عمل نیرو‌های نظامی نسبت به این راهبرد رهبر شهید انقلاب دانست، چراکه در طول سال‌های پس از انقلاب در حالی که بخش‌های غیرنظامی کشور در مقاطعی معاف از تحریم بودند، اما بخش نظامی همواره در تحریم بود و ایران حتی اجازه واردات سیم خاردار را نیز به دلیل اینکه ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشد، نداشت. اما با هدایت رهبر شهید انقلاب و اهتمام فرماندهان نیرو‌های مسلح، ایران نه تنها در تولید تجهیزات نظامی مورد نیاز خودکفا شده است، حتی اکنون بسیاری از کشور‌ها به دلیل قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد تولیدات نظامی ایران نظیر موشک‌ها و پهپاد‌ها در پی خرید یا کپی‌برداری از آن هستند.

در عرصه تولیدات غیرنظامی نیز پیگیری‌ها و ممارست‌های رهبر شهید از مسئولان اجرایی وقت در عرصه‌های مهمی نظیر غنی‌سازی هسته‌ای، نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، سبب شده است که ایران در بسیاری عرصه‌ها به خودکفایی برسد. اما در برخی از عرصه‌ها که آسیب‌پذیری ما در مقابله با فشار‌ها و تحریم‌ها بیشتر است ناشی از عدم اهتمام به اقتصاد مقاومتی و تولید نیاز‌ها در داخل در ادوار گذشته است که روشن‌ترین مصداق آن را می‌توان در تولید بنزین و دیگر مشتقات نفتی مورد نیاز دانست، یعنی در زمانی که جوانان و دانشجویان ایرانی با اتکا به سرمایه و دانش داخلی توانسته بودند با ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس آن هم با پالایش گاز‌های مازاد فاز‌های عسلویه که قبل از آن در مشعل‌ها می‌سوخت، با تولید روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین کشور را در آن مقطع به خودکفایی برسانند، آقای زنگنه وزیر نفت دولت آقای روحانی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ صراحتاً اعلام می‌کند که اگر در کشور پالایشگاه بزنیم کشور را به کثافت می‌کشانیم. این در حالی است که اگر در همان زمان ما سه چهار نمونه دیگر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس را می‌ساختیم امروز علاوه بر خودکفایی حتی دیگر نیازی به صادرات نفت خام نداشتیم که دشمن بتواند با تحریم صدور آن در پی فلج کردن اقتصاد کشور باشد. مشابه این اهمال‌کاری‌ها را نیز در خیلی دیگر از صنایع کشور نظیر خودروسازی می‌بینیم که این روز‌ها مردم ما ناچار به مصرف خودرو‌های کم‌کیفیت و با قیمت‌های نجومی هستند.

ضرورت اهتمام بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌سازی در داخل برای تأمین نیاز‌های داخلی و شکست راهبرد دشمن در تحریم محاصره ایران سبب شده است که پس از امام شهید، رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و انسجام ملی» تعیین کنند.

محاصره و تحریم دشمن این روز‌ها ضرورت تحقق این مهم را بیش از پیش آشکار کرده است. امید است که دولتمردان کنونی با استفاده از فرصت تحریم‌ها و کاهش واردات و شناختی که از خلاء‌های موجود کشور دارند، برای تحقق این مهم قیام کنند و کشور را برای همیشه در برابر تحریم‌ها و محاصره اقتصادی دشمن بیمه کنند.