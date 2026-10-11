کد خبر: 1384033
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

زخمی شدن نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

3 منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی این رژیم در جنوب لبنان به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده است.

جوان آنلاین: به نقل از الاعلام الحربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم خبر دادند.

به گزارش مهر، این منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی این رژیم در یک حادثه عملیاتی در مرز فلسطین اشغالی با جنوب لبنان به شدت زخمی شده است و در حال انتقال به بیمارستان با بالگرد است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به خانواده این نظامی اطلاع داده شده است.

این درحالی است که ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک افسر این ارتش در دو حادثه جداگانه در جنوب لبنان کشته و پنج نظامی دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش اشغالگر، این افسر بر اثر واژگونی یک خودروی نظامی از نوع هاموی در جنوب لبنان جان باخت. سه نظامی دیگر نیز در همین حادثه زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

برچسب ها: نظامی صهیونیست ، جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی
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