جوان آنلاین: رسانه‌های عبری زبان از جمله شبکه‌های ۱۲ و ۱۳ این رژیم خبر دادند که هکر‌ها موفق به نفوذ به دستیاران نخست وزیر اسرائیل شده و در حال حاضر اعلام کرده‌اند که پیام‌های رد و بدل شده یکی از مشاوران وی را در واتساپ منتشر خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه‌ها این مشاور ادعا می‌کند پس از اتصال حساب شخصی‌اش به یک سرور خارجی در امارات متحده عربی: وب‌سایت‌های هکری انتشار تمام پیام‌رسان‌های واتس‌اپ یوناتان اوریچ، مشاور نزدیک نتانیاهو را تهدید می‌کنند.

وب‌سایت‌های هکری تهدید می‌کنند که تمام پیام‌های واتس‌اپ یوناتان اوریچ ـ مشاور نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیراسرائیل ـ را منتشر خواهند کرد.

این تهدید‌ها حدود دو هفته پس از افشای یک نفوذ امنیتی به حساب شخصی اوریچ در واتس‌اپ مطرح می‌شود؛ امری که نگرانی‌هایی را درباره درز پیام‌های حساس را برانگیخت.

در اواخر سپتامبر، فاش شد که اوریچ حساب شخصی خود را در واتس‌اپ به یک سرویس خارجی فعال در امارات متحده عربی متصل کرده است و این اقدام در قالب سیستمی برای نظارت بر پست‌های رسانه‌ای مربوط به نخست‌وزیر و همسرش صورت گرفت.

این اتصال، دسترسی کامل و رمزنشده‌ای به مکاتبات و محتوای عبوری از طریق این حساب ـ از جمله اطلاعاتی که ممکن است حساس باشند ـ را به این سرویس اعطا کرد.

این تهدید کنونی به سلسله حملات سایبری که طی سال گذشته مقامات بلندپایه رژیم اسرائیل را هدف قرار دادند، می‌پیوندد.

در دسامبر ۲۰۲۵، گروه هکری «حنظله» که ادعا می‌شود وابسته به ایران هستند، مکاتبات و فهرست‌های تماس نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل را منتشر کرد؛ کسی که هک شدن حساب خود در اپلیکیشن تلگرام را تأیید کرد، اما ادعا کرد که گوشی‌اش هک نشده است.

در آوریل ۲۰۲۶، این گروه مدعی هک کردن دستگاه هرتسی هالوی، رئیس پیشین ستاد مشترک شد و ده‌ها عکس و ویدئو‌ی شخصی او، از جمله ضبط‌شده‌هایی با خانواده و افسران ارشدش را منتشر کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش خود آورده است: پیام‌های افشاشده که امروز (یکشنبه) از طریق گروه‌های تلگرام و واتس‌اپ ارسال شدند، از مکاتبات شخصی میان یوناتان اوریچ، مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پرده برداشتند.

مکاتبات افشاشده به یک تلاش ناموفق برای درز اطلاعات در اطرافیان نخست‌وزیر اشاره دارند. شایان ذکر است که روزنامه هاآرتس ماه گذشته فاش کرد اوریچ سیستمی را برای نظارت بر ارتباطات نخست‌وزیر و همسرش با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کرده است. در طول کار روی این سیستم، مشاور نخست‌وزیر کُد برنامه را روی اینترنت در دسترس باقی گذاشت ـ از جمله داده‌های دسترسی حساس ـ که این امر اکنون یک رخنه خطیر را شکل می‌دهد که ممکن است به درز اطلاعات شخصی منجر شود. همچنین بعداً فاش شد که اوریچ حساب شخصی خود در واتس‌اپ را به سرویس شرکتی مستقر در دبی متصل کرده است؛ شرکتی که به دسترسی رمزنشده به مکاتبات او دست یافت.

ابزار هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط اوریچ اختصاصاً برای هشدار فوری به نخست‌وزیر و همسرش سارا در صورت انتشار خبری مرتبط با آنها طراحی شده است. این ابزار حدود ۵۰ منبع خبری را هر ۹۰ ثانیه پایش می‌کند و پیام‌هایی را از طریق واتس‌اپ می‌فرستد که امکان پاسخ‌دهی سریع را فراهم می‌سازد.

همان‌طور که ذکر شد، اوریچ کُد نرم‌افزار را روی اینترنت در دسترس باقی گذاشته بود و این کُد، شناساگر‌ها و کلید‌های اختصاصی گروه‌های واتس‌اپ را افشا کرد.