جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تهدید‌های وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ترور رئیس دفتر سیاسی این جنبش، را نشانه «تروریسم سازمان‌یافته دولتی» و ورشکستگی سیاسی کابینه این رژیم دانست و از میانجی‌ها خواست در برابر این اظهارات موضعی قاطع اتخاذ کنند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد: تهدید‌های یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ترور خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، بیانگر رویکرد دولت‌هایی است که خود را به قوانین بین‌المللی مقید نمی‌دانند.

به گزارش ایرنا، حماس در این بیانیه، این تهدید‌ها را «تروریسم سازمان‌یافته دولتی» توصیف کرد و افزود که چنین اظهاراتی، ورشکستگی سیاسی کابینه رژیم صهیونیستی و اعضای فاشیست آن را نشان می‌دهد.

این جنبش تاکید کرد که تهدید‌های یادشده موضع ثابت و رویکرد ملی آن در مبارزه و مقاومت برای بازپس‌گیری همه حقوق ملت فلسطین، به‌ویژه پایان دادن به اشغالگری، را تغییر نخواهد داد و تنها بر پافشاری حماس و رهبران آن بر مواضعشان می‌افزاید.

حماس همچنین از میانجی‌ها خواست در قبال این اظهارات «نسنجیده»، موضعی قوی و قاطع اتخاذ و آن را محکوم کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که حماس همچنان به توافق آتش‌بس و نقشه راهی که با میانجی‌گری و حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دنبال شده، پایبند است.

این جنبش از میانجی‌ها خواست بر کابینه رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهداتش، به‌ویژه توقف حملات و رفع محاصره از ملت فلسطین، فشار وارد کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را تهدید به ترور کرده بود.