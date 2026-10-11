جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حالیکه کشورش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای با چالش‌های گسترده در پی جنگ علیه ایران مواجه است در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که واشنگتن پس از کارزار فشار حداکثری علیه ایران، اکنون راهبرد «انزوای کامل» را با هدف قطع ارتباط اقتصادی تهران با جهان خارج دنبال می‌کند.

به گزارش مهر، بسنت مدعی شد آمریکا با توقیف دارایی‌های ارز دیجیتال مرتبط با ایران و تشدید محاصره دریایی، فشار بر تهران را ادامه خواهد داد. او همچنین بدون اشاره به مسدود شدن تنگه هرمز و قیمت بالای سوخت در پی بحران در این تنگه راهبردی ادعا کرد ایران دیگر نفتی روی کشتی‌های خود ندارد و جریان نقدی این کشور منفی شده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مدعی شد ایران هر شب پهپاد به پرواز درمی‌آورد، اما توانمندی‌های نظارتی خود را از دست داده و پهپاد‌های این کشور برخی کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهند.

بسنت پیش‌تر نیز گفته بود واشنگتن قصد دارد حدود یک میلیارد دلار دارایی ارز دیجیتال مرتبط با ایران را توقیف کند و با محدود کردن مسیر‌های تجاری زمینی و دریایی، تهران را بیش از پیش منزوی سازد.