یک دیرینه‌شناس و جانورشناس از نمایان شدن صخره‌ای حاوی ده‌ها ردپای منتسب به دایناسور‌ها در ایران خبر داده و بر ضرورت بررسی علمی و مستندسازی فوری این آثار برای جلوگیری از آسیب به آنها تاکید کرده است.

جوان آنلاین: عرفان خسروی، دیرینه‌شناس و جانورشناس در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، از کشف صخره‌ای حاوی ده‌ها ردپای دایناسور در ایران خبر داده است.

به گزارش ایسنا، این پژوهشگر در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی ایکس منتشر کرده است، با اشاره به این‌که ردپا‌ها بر اثر ریزش کوه از زیر رسوبات آشکار شده‌اند، نسبت به احتمال آسیب دیدن آنها بر اثر هوازدگی و فرسایش هشدار داده است.

به گفته وی، برنامه پژوهشی شامل بررسی و کاوش منطقه، قالب‌گیری از ردپا‌ها و ثبت دقیق ساختار سه‌بعدی آنها است؛ اقداماتی که می‌تواند به حفظ جزئیات ظریف این آثار و فراهم‌شدن امکان مطالعه دقیق‌ترشان کمک کند.

این دانش‌آموخته دانشگاه تهران توضیح داده است که فعالیت‌ها به‌صورت مستقل و غیردولتی دنبال می‌شود و روند بررسی و ثبت آثار، متناسب با امکانات موجود و با استفاده از روش‌های اجرایی مختلف ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جزئیات سه‌بعدی ردپا‌ها برای بررسی نحوه تماس پا با بستر و سازوکار حرکت دایناسورها، بر ضرورت ثبت علمی و دقیق این ویژگی‌ها تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، در صورت فراهم‌بودن شرایط فنی و حقوقی، امکان ساخت و نصب نسخه‌ای بازسازی‌شده از دیواره برای کاربرد‌های آموزشی، نمایشی یا پژوهشی نیز بررسی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به معرفی بهتر این آثار و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت آنها کمک کند.

این پژوهشگر از علاقه‌مندان به دیرینه‌شناسی و مستندسازی میراث طبیعی خواسته است برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق پیام خصوصی با وی تماس بگیرند.