رژیم صهیونیستی محدوده منطقه خط زرد در غزه را گسترش داد

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی روز یکشنبه منطقه موسوم به خط زرد در نوار غزه را که تحت کنترل نیرو‌های این رژیم قرار دارد، گسترش داد؛ اقدامی که به آوارگی شماری از ساکنان مناطق مختلف این باریکه منجر شده است.

به گزارش ایسنا، در پی گسترش این منطقه، شماری از ساکنان غزه ناچار شدند خانه‌ها و محل سکونت خود را ترک کنند؛ زیرا مناطق زندگی آنها در محدوده جدید خط زرد قرار گرفته است.

بر اساس گزارش خبرنگار اسکای نیوز، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی خط زرد را در غرب محله شجاعیه جابه‌جا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این خط اکنون در فاصله حدود ۱۰ متری خیابان صلاح‌الدین، در شرق شهر غزه، قرار دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که یک سال از توافق آتش‌بس در نوار غزه می‌گذرد.

بر اساس مفاد توافق آتش‌بس، نیرو‌های رژیم صهیونیستی اجازه یافتند در ۵۳ درصد از مساحت نوار غزه باقی بمانند؛ محدوده‌ای که رژیم صهیونیستی با استفاده از موانع و خطوط موسوم به خط زرد مشخص کرده بود.

با این حال، طبق داده‌های رسمی، رژیم صهیونیستی با گذشت یک سال از توافق همچنان حدود ۷۰ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارد.

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی از شدت حملات خود کاسته است، اما حملات به نوار غزه را تقریبا به‌صورت روزانه ادامه داده است.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۴۸۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۲۸۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۶ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز جنگ تاکنون به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.