زلنسکی با تعیین یک شرط جواب ترامپ را داد!

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «دیس ویک» از شبکه خبری‌ای‌بی‌سی نیوز در پاسخ به اظهارات انتقادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با آتش‌بس ۶۰ روزه موافقت کند، انتخابات اوکراین را برگزار خواهد کرد، گفت: اول از همه با تمام احترامی که برای رئیس‌جمهور ترامپ قائلم، این به جامعه ما و به مردم ما بستگی دارد که یک رئیس‌جمهور را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، زلنسکی در ادامه تاکید کرد: لطفا به پوتین بگویید، دو ماه به ما فرصت بده! پس از ۶۰ روز آتش‌بس کامل، ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

ترامپ شب گذشته ضمن انتقاد از زلنسکی درباره عدم تمایل او برای حل‌وفصل جنگ اوکراین، گفت که زمان آن رسیده رئیس‌جمهور جدیدی در این کشور انتخاب شود.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه این مصاحبه گفت: من این را چندین بار به رئیس‌جمهور ترامپ، به تیم او و مردمش گفتم که ما خواهان صلح هستیم، ما برای آتش‌بس آماده‌ایم، ما آماده‌ایم تا از هر نوع گامی برای کاهش تنش شروع کنیم و اگر روس‌ها می‌خواهند که ما به دیزل، پالایشگاه‌های آنها و غیره حمله نکنیم، از رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهیم که به آنها علامت دهد که به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله نکنند.

او خطاب به روسیه ادعا کرد: به ما حمله نکنید. فرزندان ما را نکشید. ما حمله به دیزل شما را متوقف خواهیم کرد و من فکر می‌کنم این یک معامله بسیار منصفانه است.

زلنسکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افرادی نظیر دونالد ترامپ و ایلان ماسک، مالک شرکت «اسپیس ایکس» او را به دلیل تداوم جنگ اوکراین سرزنش می‌کنند، گفت: چون این افراد نمی‌توانند کلید متوقف کردن پوتین را پیدا کنند. متوقف کردن پوتین دشوارتر از تحت فشار قرار دادن دیگران است.

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان با اشاره به ناآرامی‌ها در منطقه غرب آسیا که ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت: همه می‌دانند که به دلیل جنگ در غرب آسیا و مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت‌ها در حال افزایش هستند. همه این را درک می‌کنند. اگر می‌خواهیم با مردم منصفانه صحبت کنیم، اگر می‌خواهیم واضح باشیم، اگر می‌خواهیم با ملت‌های خود آشکارا صحبت کنیم، مردم باید واقعیت را بشنوند. با مردم بازی نکنید!