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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
دبیر غافلگیر شد

پاتک تاج به کشتی!

1 مهدی تاج به فدراسیون کشتی رفت! این خبر ظهر دیروز مثل بمب در فضای ورزش کشور ترکید. حضور مهدی تاج در فدراسیون کشتی، آن هم بعد از اظهارات جنجالی علیرضا دبیر در مورد فوتبال همه را متعجب کرد
فریدون حسن

جوان آنلاین: مهدی تاج به فدراسیون کشتی رفت! این خبر ظهر دیروز مثل بمب در فضای ورزش کشور ترکید. حضور مهدی تاج در فدراسیون کشتی، آن هم بعد از اظهارات جنجالی علیرضا دبیر در مورد فوتبال همه را متعجب کرد. 


جوان آنلاین: مهدی تاج در فدراسیون کشتی؟ آیا فدراسیون فوتبال در مقابل دبیر کوتاه آمده و مهدی تاج با پرچم سفید به فدراسیون کشتی رفته تا جلوی حاشیه‌های بعدی را بگیرد یا اینکه مهدی تاج با تجربه بیشتر از دبیر دست پیش گرفته تا رئیس جوان‌تر فدراسیون کشتی را خلع سلاح کند؟
در نگاه اول، این سؤال فقط یک پاسخ دارد؛ تهدید علیرضا دبیر مبنی بر اینکه بعد از مسابقات جهانی باز هم در مورد فوتبال حرف خواهد زد. همین حرف، دیروز مهدی تاج را به فدراسیون کشتی کشاند، آن هم به بهانه حضور در مراسم بزرگداشت شهدای میناب، ولی همه خوب می‌دانیم علت چیز دیگری است. به هر حال دبیر بار‌ها نشان داده که بدون ترس انتقاد‌های خود را مطرح می‌کند، حتی اگر در مورد فوتبال باشد. انتقاد‌هایی که تن و بدن فوتبالی‌ها را می‌لرزاند، به‌خصوص آنها که نگران صندلی‌هایشان هستند. 
با وجود این نباید فراموش کنیم که مهدی تاج، مدیر کارکشته و سیاستمداری است. او با علم به اینکه دبیر در آستانه مسابقات جهانی نمی‌خواهد آرامش فدراسیون و تیم‌های ملی کشتی به‌هم بخورد بهترین زمان را برای دادن پاسخ به علیرضا دبیر انتخاب کرد. دبیر دیروز در مقابل تاج خلع سلاح بود و طبیعی بود که نتواند حرفی بزند. مهدی تاج دیروز دست برتر داشت و حالا جریان کاملاً متفاوت شده است. به هر حال تاج به‌عنوان ریش‌سفیدتر به دیدار مدیر جوان‌تر برای رفع کدورت‌ها رفته و این یعنی حالا توپ در زمین فدراسیون کشتی است و این فوتبال است که کشتی را روی پل برده. 
دبیر چهارم مهرماه و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با باشگاه تراکتور، با انتقاد از وضعیت فوتبال کشور خواستار تعیین تکلیف این رشته شد و تأکید کرد مسئولان باید درباره انتظارات خود از فوتبال تصمیم‌گیری کنند. این اظهارات با واکنش مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و محمدرحمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه این فدراسیون مواجه شد. 
رئیس فدراسیون کشتی نیز در اظهارات بعدی خود بار دیگر به انتقاد از عملکرد مدیران فوتبال پرداخت و با اشاره به نتایج کشتی و فوتبال گفت: دومی جهان برای ما شکست است، اما برای فوتبال حضور در پنج تیم آسیا یک آرزوست. او همچنین تأکید کرد که به فوتبال علاقه دارد، اما قصدی برای حضور در رأس این فدراسیون ندارد. دبیر در ادامه از مسئولان فوتبال انتقاد کرد و گفت که پس از مسابقات جهانی صحبت‌های بیشتری درباره این موضوع خواهد داشت. 
دیدار دیروز در فضایی صمیمانه برگزار شد و مهدی تاج بعد از بازدید از امکانات فدراسیون و خانه کشتی به تعریف و تمجید پرداخت. تعریف‌هایی که نمی‌دانیم هندوانه گذاشتن زیر بغل فدراسیون کشتی بوده برای کوتاه آمدن و دست از سر فوتبال برداشتن یا عقب‌نشینی تاریخی مهدی تاج در مقابل علیرضا دبیر و فدراسیون کشتی؛ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید منتظر روز‌های آینده ماند. 
در شرایطی که طی روز‌های گذشته احتمال تشدید تنش میان دو فدراسیون می‌رفت، اما حضور مهدی تاج در فدراسیون کشتی باعث شده حالا شرایط کمی متفاوت شود، مگر آنکه علیرضا دبیر همچنان بر سر حرف خود مبنی بر انتقاد‌های بیشتر و روشن‌تر از فدراسیون فوتبال بعد از مسابقات جهانی کشتی ایستاده باشد که در این صورت باید منتظر ماند و نتیجه این کشمکش را دید.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تاج ، دبیر ، ورزش
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