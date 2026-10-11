کاتس خلیل الحیه را به ترور تهدید کرد و ترکیه را به باد انتقاد گرفت

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با تکرار حملات خود به ترکیه، خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس را به ترور تهدید کرد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنان خصمانه خود علیه جنبش حماس مدعی شد، «ما رهبران حماس را در غزه ترور کردیم و نوبت خلیل الحیه نیز خواهد رسید.»

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، کاتس در ادامه سخنان گستاخانه خود بار دیگر به ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور تاخت و مدعی شد: «اردوغان همچنان برای قاتلان حماس و عوامل آنها فرش قرمز پهن می‌کند و از فعالیت‌های تروریستی که آنها با همکاری اخوان المسلمین از ترکیه علیه اسرائیل و کشور‌های مهم اسلامی منطقه انجام می‌دهند، حمایت می‌کند.»

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه نیز سوگند یاد کرد که «رهبران حماس در خارج را ترور کند.»

او افزود: «آن‌ها (سران حماس) در تیررس هستند.»

کاتس با اشاره‌ای آشکار به سوءقصد نافرجام علیه رهبران حماس در قطر گفت: «آن‌ها یک بار به دلیل برخی سوء عملکرد‌ها فرار کردند، اما دفعه بعد نوبت آنها است.»

ارتش رژیم صهیونیستی سپتامبر ۲۰۲۵ حمله هوایی را نشست سران حماس در دوحه انجام داد.

دوحه این حمله را محکوم و بر حق خود برای پاسخ این تجاوز که منجر به مرگ یکی از اعضای نیرو‌های امنیتی داخلی قطر شد، تاکید کرد.

حماس نیز اعلام کرد که هیات مذاکره‌کننده‌اش به رهبری خلیل الحیه، رهبر آن در غزه از این سوءقصد جان سالم به در برده‌اند، اما «جهاد لبد» رئیس دفتر او، «همام الحیه» پسرش و سه تن از همراهش در این حمله به شهادت رسیدند.