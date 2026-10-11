جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» نوشت که تعلیق پرواز‌های شرکت فلای دبی از مبدأ و به مقصد تل‌آویو تا پایان اکتبر (۹ آبان) تمدید شد.

به گزارش ایرنا، شرکت هواپیمایی فلای‌دبی اخیرا در پی حادثه برای یک هواپیمایی که به مقصد تل‌آویو در حرکت بود، پرواز‌های خود به سرزمین‌های اشغالی را به حالت تعلیق درآورد.

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ فلای دبی اخیرا در مسیر امارات متحده عربی به تل‌آویو در پی درگیری خلبانان، مسیر خود را به عربستان تغییر داد و در فرودگاه بین‌المللی تبوک فرود آمد.

مقام‌های اماراتی اعلام کرده‌اند که تحقیقات با هدف روشن شدن شرایط و انگیزه این حادثه ادامه دارد. با این حال، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با برجسته کردن ابعاد امنیتی حادثه آن را حمله تروریستی از سوی برخی کشور‌ها توصیف کرد.

مناقشه بر سر نحوه مدیریت حادثه فلای‌دبی در شرایطی شکل گرفته که کمتر از یک ماه تا انتخابات ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) رژیم صهیونیستی باقی مانده است. رویترز گزارش داده است که نتانیاهو در کارزار انتخاباتی بار دیگر بر تصویر خود به‌عنوان مدافع امنیت اسرائیل تأکید می‌کند و تهدید‌های امنیتی منطقه را در پیام‌های سیاسی خود برجسته می‌سازد.

پایگاه خبری الجزیره نیز در گزارشی نوشت این رویداد به نتانیاهو امکان داده است بار دیگر پیام‌های امنیتی خود درباره تهدید علیه اسرائیلی‌ها را برجسته کند؛ در حالی که انگیزه عامل حادثه در آن مقطع هنوز روشن نبود.