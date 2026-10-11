هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز دریافت شده است.

شرکت انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد که در این حادثه یک پرتابه ناشناس به سمت چپ یک نفتکش اصابت کرده و منجر به خسارت به کشتی شده است.

صبح امروز نیز این سازمان گزارش داد که یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است.

طبق گزارش بامداد روز یکشنبه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، نفتکش در حال خروج از منطقه بوده و از سمت چپ مورد اصابت قرار گرفته و خدمه آن در سلامت هستند.

این سازمان همچنین روز شنبه اعلام کرد که چندین کشتی حاضر در نزدیکی سواحل امارات یک پیام رادیویی دریافت کرده و به آنان هشدار داده شده که منطقه را ترک کنند.