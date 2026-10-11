کد خبر: 1383951
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
سیاست » اخبار کلی

امیر سیاری: شناورهای دشمن را در صورت لزوم هدف قرار می‌دهیم

4 معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبان‌زد خاص و عام است، گفت: اگر دشمن مجدداً علیه ایران اقدام کند، شناورهایش را هدف قرار خواهیم داد.

جوان آنلاین: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی، با اشاره به ضربات نیروهای مسلح به شناورهای دشمن، اظهار داشت: اگر باز هم علیه ایران اقدام کنند، به آن‌ها ضربه خواهیم زد.

دریادار سیاری با تأکید بر اینکه ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبان‌زد خاص و عام است، افزود: ما محکم دفاع می‌کنیم و هر جا لازم باشد، برای ضربه‌زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش به تهدیدات مستمر دشمن و اقدامات خصمانه متعدد او علیه ایران، اشاره و عنوان کرد: ملت ایران به دشمنان اثبات کرد که در برابر آن‌ها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا شرف و ناموسش، انقلاب و تمامیت ارضی ایران حفظ شود.

برچسب ها: امیر سیاری ، سیاری ، ارتش
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