بلومبرگ: ایران توان تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده است

جوان آنلاین: یک گزارش آمریکایی منتشر شده توسط خبرگزاری «بلومبرگ» تأیید می‌کند که ایران بخش عمده‌ای از توانمندی خود در تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده است.

به گزارش مهر، در این گزارش آمده است: ایران با وجود هشت ماه حملات آمریکایی و صهیونیستی، بخش بزرگی از توانایی خود در تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده است؛ موضوعی که به این کشور اجازه داده تا ذخایر تسلیحاتی خود را تجدید کند.

این گزارش می‌افزاید: ایران همچنان ذخایر بزرگی از موشک‌های بالستیک و موشک‌های ضدکشتی در اختیار دارد، در حالی که روسیه نیز به تأمین موشک برای این کشور ادامه می‌دهد.

این اذعان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ بارها بر خلاف ارزیابی های اطلاعاتی و رصد میدانی تحولات، مدعی شده است که توانمندی‌های نظامی و تسلیحاتی و موشکی ایران را از بین برده است. این ادعا حتی در آمریکا نیز مورد پذیرش محافل نظامی و عمومی قرار نگرفته است.

منابع غربی تخمین می‌زنند که ایران، علی‌رغم حملات گسترده، موفق شده بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های بالستیک و همچنین موشک‌های ضدکشتی خود را حفظ کند.