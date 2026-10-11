کد خبر: 1383940
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بلینکن: توافق گازوئیلی ترامپ با پوتین باخت-باخت است

بلین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا توافق رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه برای آزادسازی فروش سوخت دیزل این کشور در بحبوحه افزایش قیمت سوخت دیزل بر اثر جنگ غیرقانونی علیه ایران را یک توافق «باخت-باخت» توصیف کرد که تاثیر چندانی بر گرانی گازوئیل نخواهد داشت.

جوان آنلاین: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه دولت بایدن در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس از توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با فروش سوخت دیزل این کشور انتقاد کرده و گفت: «توافق تامین سوخت دیزل رئیس‌جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین یک بازی باخت-باخت است.»

بلینکن بیان کرد: «مقادیر آن بسیار ناچیزتر از آن است که بتواند تاثیر معنادار و پایداری بر قیمت‌های بی‌سابقه‌ای داشته باشد که رانندگان، کامیون‌داران، ارسال کنندگان، کشاورزان، دامداران و صاحبان خانه‌های آمریکایی در پمپ بنزین پرداخت می‌کنند- قیمت‌هایی که عمدتا نتیجه جنگ انتخابی ترامپ علیه ایران است.»

او با اشاره به تاثیر این توافق بر جنگ اوکراین بیان کرد: «این توافق به پوتین یک طناب نجات می‌دهد تا جنگ خود علیه اوکراین را ادامه دهد (جنگی که ترامپ وعده داده بود در ۲۴ ساعت پایان دهد) که عامل دیگر قیمت‌های بی‌سابقه سوخت دیزل است. این چطور به نفع آمریکاست؟»

رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمدهای جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی، مقامات اتحادیه اروپا و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت و کمکی به اقدامات جنگی مسکو در میانه تشدید حملات آن به بخش‌های غیرنظامی اوکراین تلقی شد.

برچسب ها: بلینکن ، امریکا ، روسیه
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