افت ۲۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات ۱۹ مهر

جوان آنلاین: روند معاملات بازار سرمایه در پایان دادوستدهای روز یکشنبه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ با ثبت وضعیت نزولی همراه شد و پرونده بازار در ساعت ۱۳:۴۷:۵۹ با افت شاخص‌ها بسته شد.

به گزارش مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار و داده‌های قیمتی ثبت‌شده تا ساعت ۱۳:۴۷:۳۱، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحد و ۳۲ صدم واحدی، در رقم ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۸۸۱ واحد و ۴ صدم واحد به کار خود پایان داد و مسیر ریزشی در پیش گرفت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) نیز با ثبت کاهش ۷ هزار و ۲۹۷ واحد و ۱۵ صدم واحدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۲۲۷ واحد و ۸ صدم واحد متوقف گردید.

ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز جاری به رقم ۲۳۸ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال بالغ شد.

طی دادوستدهای امروز، معامله‌گران موفق به ثبت یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۱۴ فقره معامله شدند که در نتیجه آن، ۱۰۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون برگه س

هم جابه‌جا شد؛ ارزش کل این معاملات رقمی معادل ۶۳۸ میلیون و ۳۴۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال را به ثبت رساند.