شهباز شریف: مصمم به تقویت روابط با ایران هستیم

جوان آنلاین: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست کابینه این کشور، درباره میانجی گری بین تهران و واشنگتن گفت: اسلام‌آباد به تلاش‌ صادقانه در این زمینه ادامه داده و از اقدامات دیگر کشورهای برادر در این راستا نیز استقبال می کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری پاکستان روابط با ایران را دوستانه و برادرانه عنوان و خاطرنشان کرد: روابط تهران-اسلام آباد روبه گسترش است و مصمم به تحکیم بیشتر روابط با ایران هستیم.

شریف از نقش فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن تقدیر کرد و گفت: وزیران خارجه و کشور با همتایان ایرانی خود به صورت دائمی در تماس هستند و فرمانده ارتش نیز به تلاش برای رسیدن به صلح و ثبات منطقه ای ادامه خواهد داد.