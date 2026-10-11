کد خبر: 1383912
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
سیاست » اخبار کلی

مهاجرانی: ایران استوار و در عین حال مظلوم مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: هنر باید به یاری بیاید و به روایتگری کمک کند و ما باید بتوانیم این روایت‌های متعدد را در فستیوال‌های مختلف نمایش دهیم و بگوییم که دشمن با ایران چه کرد؛ باید به کمک سینما، تئاتر، رمان، شعر و نقاشی نشان دهیم که ایران استوار و در عین حال مظلوم، مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز یکشنبه در نشست رونمایی از کتاب خونابه‌های میناب گفت: خوشا به حال آنانی که عروجشان با تیر شهادت رقم خورده است. قطعاً رفتن، کار دشواری است و ماندن و صبر کردن بر فراق، کاری دشوارتر؛ چراکه آنان که می‌روند، به فرمایش قرآن نزد خداوند هستند و از نعمات الهی بهره‌مند؛ کما اینکه ما در طول این ۴۷ سال شهدای زیادی داشتیم و فقط بالای ۲۰۰ هزار شهید در یک مقطع تاریخی، و این نشان از آن دارد که مردم ما با فرهنگ شهادت و شهیدپروری آشنا هستند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به جنایت مدرسه شجره طیبه میناب ادامه داد: زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد، با توجه به اینکه پروازها بسته شده بود و یک نفر باید به‌سرعت در آنجا حضور پیدا می‌کرد؛ این وظیفه به عهده من گذاشته شد و من با افتخار این کار را انجام دادم. روز شانزدهم اسفند در خدمت مردم عزیز میناب بودم. در آنجا پدری را دیدم که همسرش به شهادت رسیده بود و دوقلوی حدود یک‌ و نیم ساله برایش مانده بود؛ او می‌گفت یک هفته است این دوقلوها از بغل من پایین نمی‌آیند. پدری را دیدم که دو فرزند از دست داده بود؛ البته شاید هم به دست آورده بود، نمی‌دانم کدام واژه را باید استفاده کرد، و چنان با قدرت صحبت می‌کرد که احساس می‌کرم در یک کلاس عرفان حضور دارم.

مهاجرانی یادآور شد: آنجا بود که احساس کردم؛ هنر باید به یاری بیاید و به روایتگری کمک کند. ما باید بتوانیم این روایت‌های متعدد را در فستیوال‌های مختلف نمایش دهیم. ما باید بگوییم که دشمن با ایران چه کرد. ما باید به کمک سینما، تئاتر، رمان، شعر و نقاشی نشان دهیم که ایران استوار و در عین حال مظلوم، مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است. آن دود سیاه، نخست از دل آدم‌هایی برآمد که اجازه دادند موشکی به مدرسه شلیک شود. هنر ابزاری است که کمک می‌کند این سیاهی‌ها و در عین حال این شکوه انسانیت به‌خوبی نمایش داده شود تا جلوی تکرار آن‌ها گرفته شود.

سخنگوی دولت افزود: زمانی که پیشنهاد چاپ کتاب خونابه‌های میناب با انتشارات امیرکبیر مطرح شد، احساس کردم بهترین زمان است و از نویسنده محترم بسیار تشکر می‌کنم. وی قریب ۴۰ روز در میناب عملاً زندگی کرد؛ روزها و شب‌ها در مزار مقدس شهدا بود و این باعث شد که در کمتر از ۶ ماه پس از وقوع این فاجعه، اولین رمان منتشر شود. امیدواریم که بتوانیم روایتگر خوبی برای مظلومیت فرزندان ایران باشیم.

وی تصریح کرد: به‌رغم اینکه در حوزه‌هایی مثل سردشت فیلم‌های ساخته شده است، مثل درخت گردو اما آثار بیشتری مورد نیاز است برای روایتگری و تولید. جا دارد که درباره آنچه بر مردمان ما گذشت، روایت کنیم؛ نه بر رزمندگانمان که انتخاب کردند مقاومت کنند و دفاع کنند، بلکه درباره فرزندانمان که در مدرسه بودند و آنچه بر آن‌ها و مادرانشان گذشت.

مهاجرانی عنوان کرد: به نظرم «میناب» را اگر جدا بنویسیم، می‌شود «می ناب». می ناب وجدان انسانی است. هر کسی که وجدان انسانی دارد، بر میناب خون‌گریه کرده است. این فاجعه سنگ محک خوبی بود تا ببینیم چه کسانی دلشان برای میناب لرزید.

برچسب ها: مهاجرانی ، ایران قوی ، مقاومت ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

دو سرمقاله در یک ستون!

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

از دست بعضی‌ها...

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

خشایارستیزی روبی کوچولو

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار