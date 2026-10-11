کد خبر: 1383897
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
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کاظمی: شایعه الزام دانش‌آموزان به نصب پلاک کذب است

کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش شایعه الزام دانش‌آموزان به نصب پلاک را تکذیب کرد و بر تداوم آموزش تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، یکشنبه ۱۹ مهرماه در نشست برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، با اشاره به انتشار شایعات درباره وضعیت فعالیت مدارس، از مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و مسئولان روابط عمومی خواست در برابر اخبار جعلی و فضاسازی‌های رسانه‌ای واکنش به‌موقع و روشنگرانه داشته باشند.

به گزارش مهر، وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ادعای مطرح‌شده درباره الزام دانش‌آموزان به حضور در کلاس با پلاک حاوی نام ، این موضوع را نمونه‌ای از شایعه‌سازی در فضای رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: وزارت آموزش‌وپرورش با اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر منطقه، اجازه نخواهد داد ارتباط دانش‌آموزان با مدرسه و جریان یادگیری قطع شود.

کاظمی همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل استمرار جریان آموزش خبر داد و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های منطقه‌ای، موردی و کوتاه‌مدت برای مدیریت وضعیت مدارس تأکید کرد؛ تصمیم‌هایی که به گفته وی، می‌تواند متناسب با شرایط هر منطقه، شامل تغییر موقت شیوه برگزاری کلاس‌ها باشد.

وی با اشاره به تجربه استان هرمزگان، از تلاش مسئولان این استان برای استمرار آموزش قدردانی کرد و خواستار تداوم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای شد که حتی در شرایط دشوار نیز امکان دسترسی دانش‌آموزان به آموزش فراهم بماند.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مشاوران ، بر ضرورت تقویت خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و خواستار گسترش فعالیت مشاوران در میدان‌ها و فضاهای عمومی شهرها شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند به‌صورت رایگان از خدمات هدایت تحصیلی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

کاظمی همچنین با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات مراکز مشاوره، خواستار تدوین شاخص‌های اثربخشی و ارزیابی نتایج واقعی مداخلات مشاوره‌ای و اجتماعی شد و بر تقویت همکاری با شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها، به‌ویژه در مناطق هدف و آسیب‌پذیر، تأکید کرد.

وی در ادامه، استمرار برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و پرورش استعدادهای آنان را از اولویت‌های آموزش‌وپرورش برشمرد.

برچسب ها: کاظمی ، وزارت آموزش و پرورش ، پلاک ، دانش آموزان
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