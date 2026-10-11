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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
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برگزاری برنامه‌های هفته کودک در مناطق ۲۲ گانه تهران

کودک مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، از اجرای ویژه‌برنامه‌های هفته کودک در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کودک اظهار کرد: در برنامه‌ریزی امسال تلاش کردیم از نظرات مشورتی مادران فعال در محلات و ظرفیت شوراهای مشورتی مادران استفاده کنیم تا برنامه‌ها متناسب با نیازهای کودکان و خانواده‌های آنان اجرا شود.

به گزارش مهر، وی افزود: بر اساس مصوبه شهر دوستدار کودک، مقرر شده است شهرداران مناطق ۲۲گانه با همکاری اداره کل آموزش‌های شهروندی، دبیرخانه شهر دوستدار کودک را در مناطق خود تشکیل دهند تا ذی‌نفعان گرد هم آمده و برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یک‌ساله در حوزه کودکان اقدام کنند.

توجه ویژه به کودکان دارای معلولیت و کودکان بستری در بیمارستان‌ها

امیری با اشاره به رویکرد شهرداری تهران در اجرای برنامه‌های هفته کودک گفت: در کنار برنامه‌های شاد و مفرح، تلاش کردیم یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲روزه و شهدای جنگ رمضان را نیز گرامی بداریم.

وی ادامه داد: امروز در شورای اسلامی شهر تهران، با حضور رئیس و اعضای شورا، از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و کودکان این خانواده‌ها تقدیر شد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه برنامه‌های هفته کودک گروه‌های مختلف کودکان را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: توجه ویژه‌ای به کودکان دارای معلولیت و کودکانی داریم که به دلیل بستری بودن در بیمارستان یا حضور در مراکز نگهداری، امکان کمتری برای شرکت در برنامه‌های اجتماعی و تفریحی دارند. به همین منظور، برنامه‌هایی در بیمارستان‌ها، شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری کودکان اجرا خواهد شد.

امیری از اجرای برنامه‌ای با هدف آشنایی کودکان با فعالیت‌های مدیریت شهری خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، کودکان در مناطق مختلف شهرداری حضور پیدا می‌کنند و در کنار مدیران شهری، تجربه‌ای یک‌روزه از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مدیریت شهری خواهند داشت.

وی افزود: برگزاری اردوهای تفریحی و ورزشی، اجرای برنامه‌های شاد در سطح شهر، اهدای گل و شیرینی به کودکان، دیدار با خانواده‌ها و برگزاری برنامه‌های سینمای کودک از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح «شهر کودکی» اظهار کرد: در این طرح، مناطق ۲۲گانه تهران به مدت سه روز، گذرهای ویژه‌ای را به عنوان «گذر کودکی» اختصاص می‌دهند تا خدمات و برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای کودکان و خانواده‌های آنان ارائه شود.

امیری با تأکید بر اینکه برنامه‌های حوزه کودک محدود به یک هفته نخواهد بود، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم فعالیت‌های مرتبط با کودکان در طول سال نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری و مشارکت خانواده‌ها، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق شهر دوستدار کودک برداریم.

برچسب ها: کودکان ، شهرداری تهران ، برنامه کودک
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