کد خبر: 1383885
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
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چمران: شورا با طرح «تورم صفر» مخالف نیست/ تداوم آن نیازمند همکاری دولت است

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح «تورم صفر» گفت: کسی مخالف تورم صفر در ۶ ماه نیست؛ شاید سوالاتی در مورد منابع مالی و نحوه اجرای آن وجود داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد تداوم این طرح است که باید با دولت و فروشندگان همکاری جدی شکل بگیرد تا طرح تداوم یابد.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه جلسه ۴۳۷ شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه دستگاه‌های شارژ خودروهای برقی تاکید کرد: دستگاه‌های شارژ پاسخگوی نیاز خودروهای برقی هستند؛ متروباس‌ها نیز دستگاه‌های شارژ مخصوص به خود را دارند و به همراه آنها وارد شدند.

به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع هیات امنای محلات و حواشی احکام صادره تصریح کرد: احکام هیات امنا توسط شهردار تهران صادر می‌شود تا دوگانگی ایجاد نشود. مصوبه شورا به معنای قانون است و باید اجرا شود.

چمران درباره وضعیت حریم شهر تهران گفت: شرایط حریم ناهنجار است و ما به وزارت راه و شهرسازی موارد را اعلام کردیم. طرح ساختاری حریم را تصویب می‌کنیم و شهرداری هم باید نحوه اجرای آن را ارائه دهد؛ سعی می‌کنیم با تفاهم مشکلات را حل کنیم.

رییس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به مشکلات درختان بوستان چیتگر ضمن تکذیب خشکی دو سوم درختان، یادآور شد؛ ۲ سال پیش به موضوع آفت‌زدگی اشاره شد و جمع‌آوری درختان آفت‌زده برای جلوگیری از سرایت بیماری ادامه دارد.

رئیس شورای شهر در پاسخ به سوالی درباره ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک هم گفت: بررسی‌ها انجام شد و این هتل روی گسل نبود و با گسل فاصله دارد. در شرایطی که با کمبود مواجه هستیم، باید به ساخت هتل تشویق کنیم و بنده پیگیری خواهم کرد که چرا از ساخت آن جلوگیری شده است.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای اسلامی شهر تهران ، تورم
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