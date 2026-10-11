شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به کشاورزان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری که در حال برداشت‌ محصول درختان زیتون خود بودند، هفت فلسطینی را ربودند و حداقل چهار نفر از آنها را زخمی کردند.

جوان آنلاین: این حملات در بحبوحه تشدید خشونت علیه کشاورزان فلسطینی و تلاش برای جلوگیری از دسترسی آنها به زمین‌هایشان در طول فصل برداشت زیتون انجام شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان صهیونیست در روز شنبه در یکسری حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی، هفت فلسطینی را ربودند و چهار نفر دیگر را زخمی کردند.

این اقدامات خطرناک، بخشی از الگوی گسترده‌تر حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینی در طول فصل برداشت زیتون است.

رادیوی صوت فلسطین (صدای فلسطین) گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست بدون اینکه اطلاعات بیشتری در مورد سرنوشت آنها ارائه دهند، سه کشاورز فلسطینی را از زمین‌هایشان در نزدیکی شهرک نحالین در غرب بیت لحم، ربودند.

این رادیو از استان نابلس در شمال کرانه باختری گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست یک کشاورز فلسطینی را در حالی که در حال برداشت زیتون در شهرک بیت امرین در شمال غربی نابلس بود، ربودند و در مورد سرنوشت او ، اطلاعاتی ارائه نکردند.

در حمله دیگری در همان استان، شاهدان عینی به خبرگزاری آناتولی گفتند که سه کشاورز فلسطینی در حین برداشت زیتون در جنوب شهرک بیتا، بر اثر حمله شهرک‌نشینان صهیونیست زخمی و برای درمان به یک مرکز پزشکی محلی منتقل شدند.

در همین حال، تلویزیون دولتی فلسطین گزارش داد که تعداد فلسطینی‌های مجروح در حمله شهرک‌نشینان صهیونیست در شهرک بیتا به چهار نفر افزایش یافته است. این گزارش افزود که این حمله در مناطق جبل قماص و الظهر در جنوب شرقی این شهرک رخ داده است.

رادیو صدای فلسطین در استان طولکرم در شمال کرانه باختری گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست در جریان حمله به کشاورزان فلسطینی در شهرک قفین در شمال این استان، سه فلسطینی را ربودند، بدون اینکه جزئیات بیشتری در مورد سرنوشت آنها ارائه دهد.

در استان‌های رام‌الله و البیره در مرکز کرانه باختری، سازمان حقوق بشر «البیدر» گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست با تصرف محصولات زیتون کشاورزان فلسطینی، اقدام به رها سازی دام‌های آنها در زمین‌های متعلق به روستای «عابود» در شمال غربی رام‌الله کردند.

این سازمان حقوق بشر هشدار داد که این حملات به زمین‌ها و محصولات شهروندان فلسطینی آسیب می‌زند و معیشت خانواده‌های فلسطینی را تهدید می‌کند، به ویژه اینکه فصل برداشت زیتون ادامه دارد.

پیشتر در روز شنبه، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که به ۱۰ فلسطینی در روستای «دیر ابو مشعل» در استان‌های رام‌الله و البیره که در اثر حمله ارتش رژیم اسرائیل و شهرک‌نشینان صهیونیست به برداشت‌کنندگان زیتون زخمی شده بودند، امداد رسانی کرده است.

جمعیت هلال احمر فلسطین توضیح داد که این جراحات شامل یک زخم گلوله، ۲ زخم گلوله پلاستیکی و هفت جراحت ناشی از حمله فیزیکی بوده است.

از سوی دیگر، سازمان مقابله با دیوار کشی و شهرک‌سازی‌ وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین از ۱۸ حمله انجام شده توسط شهرک‌نشینان صهیونیست بین صبح تا ساعت ۶ بعد از ظهر شنبه به وقت محلی (۳ بعد از ظهر به وقت گرینویچ) خبر داد.

این سازمان اظهارداشت که این حملات در استان‌های رام‌الله و البیره، نابلس، سلفیت، قلقیلیه، الخلیل، اریحا، قدس و طولکرم انجام شده است.

بر اساس این گزارش، این حملات شامل حمله و اخراج برداشت‌کنندگان زیتون از زمین‌هایشان، حمله فیزیکی به آنها، پاشیدن اسپری فلفل به آنها، بازداشت فلسطینی‌ها، سرقت محصولات کشاورزی و وسایل نقلیه و تجهیزات برداشت و همچنین حمله به خانه‌ها، تخریب دیوارها و تخریب درختان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری «عرب ۴۸»، از آغاز فصل برداشت زیتون در اوایل اکتبر، حملات ارتش رژیم اسرائیل و شهرک‌نشینان صهیونیست علیه کشاورزان فلسطینی افزایش یافته است. این حملات شامل حملات فیزیکی، جلوگیری از دسترسی کشاورزان به زمین‌های کشاورزی خود، سرقت محصولات کشاورزی و ریشه‌کن کردن و آسیب زدن به باغات و درختان این کشاورزان بوده است.

بر اساس گزارش سازمان مقابله با دیوارکشی و شهرک‌سازی‌های صهیونیست نشین وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، در نیمه اول سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۵ هزار درخت از جمله بیش از ۲۶ درخت زیتون در کرانه باختری توسط شهرک نشینان صهیونیست قطع یا آسیب دیده‌اند.