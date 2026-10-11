یک مقام ارشد ستاد انتخابات پاکستان ترور شد

جوان آنلاین: شمشاد خان مدیرکل کمیسیون انتخابات پاکستان در پی حمله مرگبار عناصر مسلح در شهر تانک کشته شد.

به گزارش ایرنا، وزارت کشور پاکستان با تایید حادثه ترور این مقام مسوول، ماهیت حمله را تروریستی اعلام کرده و گفت که عوامل این جنایت تحت تعقیب هستند و به شدت مجازات خواهند شد.

ترور این مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان درحالی صورت می‌گیرد که ایالت خیبرپختونخوا از یک هفته گذشته شاهد برپایی تظاهرات ضد دولت‌ مرکزی (اسلام‌آباد) به رهبری حزب جنبش عدالت (دولت حاکم در این ایالت) است و همزمان تکرار حوادث تروریستی به نابسامانی‌ها در ایالت خیبرپختونخوا افزوده است.