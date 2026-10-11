شرط جدید افزایش اعتبار کالابرگ اعلام شد

جوان آنلاین: سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کمک به معیشت خانوارها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir ، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خواهد بود.

نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روز رسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.