کد خبر: 1383865
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
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بازنگری در آیین‌نامه آموزش رانندگی و تشدید نظارت بر آموزشگاه‌ها

آیین‌نامه جانشین پلیس راهور فراجا از بازنگری در آیین‌نامه و منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی با هدف ارتقای مهارت رانندگان و افزایش ایمنی تردد خبر داد.

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، از بازنگری در مفاد آیین‌نامه و منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی با هدف ارتقای کیفیت آموزش رانندگان خبر داد و بر ضرورت نظارت حداکثری بر فرایند آموزش، به‌ویژه آموزش‌های عملی، تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی آموزشگاه‌های رانندگی در تربیت رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در معابر کشور اظهار کرد: آموزشگاه‌های رانندگی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های شکل‌گیری رفتار ترافیکی رانندگان هستند؛ چراکه افرادی که قرار است هدایت وسایل نقلیه را در شبکه معابر بر عهده بگیرند، بخش مهمی از دانش، مهارت و نگرش ترافیکی خود را در همین مراکز کسب می‌کنند. ازاین‌رو، ارتقای کیفیت آموزش در این مراکز، نقشی اساسی در بهبود کیفیت رانندگی و افزایش ایمنی تردد دارد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به تأکید جانشین محترم فرمانده کل انتظامی کشور بر ضرورت نظارت حداکثری و تحول در شیوه‌های آموزش رانندگی افزود: بازنگری در روش‌های آموزشی و ارتقای نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌ها، از محورهای مهمی است که باید با رویکردی تخصصی و مبتنی بر نیازهای واقعی ترافیک کشور دنبال شود.

وی با بیان اینکه تهیه و تدوین منابع آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی بر اساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده پلیس است، تصریح کرد: پلیس راهور با بازنگری مجدد در مفاد آیین‌نامه آموزش رانندگی، به دنبال آن است که موضوعات کاربردی‌تر و متناسب‌تری با شرایط واقعی رانندگی و الزامات تردد ایمن در معابر کشور در سرفصل‌های آموزشی گنجانده شود.

کرمی‌اسد ادامه داد: در کنار بازنگری محتوای آموزشی، موضوع مهم‌تر، اعمال نظارت مؤثر و حداکثری بر فرایند آموزش، به‌ویژه آموزش‌های عملی است؛ زیرا مهارت‌هایی که متقاضیان دریافت گواهینامه در طول دوره آموزشی کسب می‌کنند، باید با سرفصل‌های مصوب و الزامات رانندگی ایمن انطباق داشته باشد. بر همین اساس، لازم است کیفیت اجرای آموزش‌ها به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود رانندگان پس از پایان دوره، از دانش و مهارت لازم برای حضور ایمن در معابر برخوردارند.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این اقدامات، ارتقای محسوس کیفیت رانندگی در کشور است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است. انتظار می‌رود مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش رانندگی، از جمله کانون‌ها و اتحادیه‌های آموزشگاه‌های رانندگی، در کنار پلیس راهور برای ارتقای استانداردهای آموزشی، تقویت نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌ها و بهبود کیفیت آموزش‌های نظری و عملی همکاری مؤثری داشته باشند.

جانشین پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش رانندگان، مستلزم بازنگری مستمر در محتوای آموزشی، نظارت دقیق بر اجرای سرفصل‌ها و مشارکت جدی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز تربیت رانندگان ماهرتر و ارتقای ایمنی تردد در معابر کشور باشد.

برچسب ها: آیین نامه ، رانندگی ، راننده
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