هواپیمای توقیفی کاسپین در ترکیه به ایران بازگشت

در پی پیگیری‌های مستمر حقوقی و اداری و مذاکرات انجام‌شده با مراجع ذی‌صلاح و طرف‌های مرتبط در ترکیه، توقیف موقت یکی از هواپیما‌های بوئینگ شرکت هواپیمایی کاسپین برطرف شد و به کشور بازگشت.

جوان آنلاین: روز دوشنبه (۶ مهرماه ۱۴۰۵ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶)، در جریان برنامه عملیاتی پرواز استانبول–تهران، در پی بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه، بهره‌برداری عملیاتی از یک فروند از هواپیما‌های بوئینگ این شرکت به‌طور موقت با محدودیت مواجه شد.

به گزارش ایرنا، بلافاصله از شرکت هواپیمایی کاسپین، فرآیند پیگیری و هماهنگی‌ها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپین آغاز و با مشارکت واحد‌های ذی‌ربط، اقدامات حقوقی و اداری لازم در دستور کار قرار گرفت.

مذاکرات و تعاملات مستمر با مراجع ذی‌صلاح و طرف‌های مرتبط در ترکیه نیز با هدف تسریع در فرآیند رفع محدودیت و بازگشت هواپیما به چرخه عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

برپایه اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین بالاخره با گام مؤثر هواپیمایی کاسپین در صیانت از دارایی‌های ناوگان، محدودیت EP-KPB از هواپیمای مذکور رفع شد و این هواپیما بار دیگر به ناوگان هوایی کشور بازگشت.