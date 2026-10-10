۸۹۵۳ شهید در لبنان از اکتبر ۲۰۲۳

جوان آنلاین: وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۸۹۵۳ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی در لبنان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه اشاره کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از تاریخ مذکور منجر به مجروح شدن ۳۰ هزار و ۶۶۰ نفر شد.

وزارت بهداشت لبنان بیان کرد که از ۲ مارس سال جاری تا ۱۰ اکتبر، ۴۳۸۶ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۴۲۴ نفر مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس و چند دور مذاکره مستقیم با لبنان با میانجیگری آمریکا، همچنان به حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب الله ادامه می‌دهد.