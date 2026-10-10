جوان آنلاین: تیم‌های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی ایران در حالی آماده حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در لاس‌وگاس امریکا می‌شوند که شیطنت‌های میزبان برای صدور ویزای کاروان ایران با پافشاری فدراسیون کشتی کشورمان بی‌نتیجه ماند و تمامی اعضای کاروان ویزای حضور در این رقابت‌ها را دریافت کردند.

صبح امروز امید‌های کشتی آزاد تهران را به مقصد امریکا ترک می‌کنند، تیمی که هدایت آن را پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی برعهده دارد و بسیار امیدوار است که بتواند با شاگردان جوانش مانند مردان تیم بزرگسالان نتیجه‌ای تاریخی کسب کند.

سرمربی تیم ملی پیش از عزیمت به رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در تشریح وضعیت شاگردانش گفت: «روز‌های گذشته، روز‌های بسیار پراسترس و اضطرابی را پشت سر گذاشتیم. بحث عدم صدور ویزا از سوی امریکا باعث شده بود بچه‌ها نگرانی‌های زیادی داشته باشند که شکر خدا با پافشاری فدراسیون کشتی مشکل حل شد. امیدواریم بچه‌ها با توجه به تلاش و تمرینات بسیار خوبی که انجام داده‌اند بتوانند نماینده‌های شایسته‌ای برای ایران باشند.»

درستکار ادامه داد: «اغلب نفرات حاضر در تیم، نفرات دوم یا سوم وزن‌های خود در رده بزرگسالان هستند. ما همزمان تمرینات دو تیم را آغاز کردیم که روحیه بچه‌های تیم امید بالا برود. باید بگویم که مسابقات بسیار سختی پیش‌رو داریم. امریکا علاوه بر امتیاز میزبانی تیمی بسیار یکدست و قدرتمند است. روسیه هم با ترکیبی کامل می‌آید. البته ما هم بسیار خوب هستیم و نبرد اصلی میان ایران، روسیه و امریکا بر سر قهرمانی خواهد بود. امیدوارم بچه‌های ما بتوانند از کیان و اعتبار کشتی ایران دفاع کنند.»

عملکرد درخشان کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی موضوع دیگری بود که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به آن پرداخت. درستکار با اشاره به حضور رقبای سرسخت در این مسابقات گفت: «بازی‌های آسیایی شاید برای فدراسیون کشتی اولویت دوم بود، اما برای دستگاه ورزش از اهمیت بالایی برخوردار بود. تمام تیم‌های حاضر در این مسابقات به‌خصوص مدعیان با تمام قوا آمده بودند. شاید خوش‌بین‌ترین منتقدان و هواداران هم تصور نمی‌کردند که چهار طلا از شش وزن نصیب ایران شود.»

درستکار با اشاره به دستاورد بزرگ کشتی از میدان بازی‌های آسیایی ادامه داد: «مهم‌تر از کسب چهار مدال طلا، خودباوری و اعتماد به نفسی بود که بچه‌ها به آن دست پیدا کردند. ما دیدیم که بچه‌های توانمندی داریم که می‌توانند قهرمانان المپیک و جهان را شکست دهند. نتیجه کسب شده نشان داد که کشتی ایران در مسیر درستی قرار دارد. با وجود این بازی‌های آسیایی تمام شده و ما دو رویداد مهم دیگر را پیش‌رو داریم که مهم‌ترین آنها مسابقات قهرمانی جهان است.»

عبور از سد کشتی‌گیران سخت‌کوش ژاپنی موضوع دیگری بود که سرمربی تیم ملی به آن اشاره کرد و گفت: «ژاپنی‌ها چند سالی می‌شد که موی دماغ کشتی‌گیران ما شده بودند، اما در ناگویا و در کشور خودشان چهار مسابقه از پنج کشتی را به ما باختند. البته یک پیروزی هم با مسئله به دست آوردند. خدا را شکر که این بازی‌ها نشان داد کشتی ایران با آسیا، حتی ژاپن فاصله زیادی دارد.»

سرمربی تیم ملی در پایان با بیان اینکه مهم‌ترین مسابقات پیش رو رقابت‌های قهرمانی جهان است، گفت: «بچه‌ها به لحاظ روحی و روانی در وضعیت خوبی هستند. آنالیز‌های خوبی روی دو حریف اصلی، یعنی روسیه و امریکا انجام شده، مثل رقابت‌های امید‌ها در آن مسابقات هم این دو کشور رقیب اصلی ما هستند. با تمام وجود تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را کسب کنیم و امیدوارم خدا هم بهترین‌ها را برای ما رقم بزند.»

گفتنی است، رقابت‌های کشتی آزاد امید‌های جهان از فردا در لاس‌وگاس امریکا آغاز می‌شود و امید‌های کشتی آزاد ایران با نفرات زیر در این مسابقات شرکت می‌کنند:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور، ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری، ۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری، ۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، ۷۴ کیلوگرم: علی کرم‌پور، ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی، ۸۶ کیلوگرم: رضا افشار، ۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی، ۹۷ کیلوگرم: مبین عظیمی و ۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد.