آمریکا زلنسکی را تهدید کرد

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد، مذاکره‌کنندگان آمریکایی تهدید کردند اگر رئیس‌جمهور اوکراین درخواست‌های همتای آمریکایی خود را نادیده بگیرد، واشنگتن تبادل اطلاعاتی با کی‌یف را قطع می‌کند.

جوان آنلاین: یک مقام اوکراینی روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با آکسیوس ضمن اشاره به مذاکرات برگزارشده در میامی گفت: در طول مذاکرات، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی تهدید کردند که اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را نادیده بگیرند، او می‌تواند ارتباط اوکراین با اطلاعات آمریکا را قطع کند.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که یک مقام آمریکایی چنین تهدیدی را رد کرد و گفت: ویتکاف و کوشنر به اوکراینی‌ها گفتند که ایالات متحده شریکی قوی است که مهمات و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌دهد. آنها همچنین گفتند اوکراین نباید اقداماتی انجام دهد که به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب برساند.

وی افزود: حملات به پالایشگاه‌ها باعث خسارت در روسیه می‌شود، اما برای ایالات متحده نیز خسارت ایجاد می‌کند.

مذاکره‌کنندگان آمریکا، اوکراین و اروپا روز جمعه شش ساعت مذاکره در میامی با هدف دستیابی به توافق بر سر پیشنهادی واحد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار کردند.

طبق گفت‌و‌گو با منابعی آگاه، هدف این مذاکرات رسیدن به توافق بر سر پیشنهادی در هفته‌های آینده است تا بتوان آن را به روسیه ارائه کرد و پیش از زمستان به پیشرفتی رسید.

این مذاکرات در همان روزی برگزار شد که دونالد ترامپ از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازار‌های جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمد‌های جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت.