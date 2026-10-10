کد خبر: 1383767
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

رونمایی برنامه چین برای افزایش فرصت‌های شغلی

رونمایی برنامه چین برای افزایش فرصت‌های شغلی چین در ۹ ماه نخست میلادی جاری، ۱۰.۵۲ میلیون شغل در مناطق شهری ایجاد کرد و به ۸۷.۷ درصد از هدف اشتغال سالانه خود دست یافت و همزمان از برنامه‌هایی برای افزایش فرصت‌های شغلی در حوزه هوش مصنوعی و بخش خدمات خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین روز شنبه اعلام کرد: وضعیت اشتغال در این کشور همچنان به‌طور کلی باثبات است. بر اساس آمارها، میانگین نرخ بیکاری شهری از ژانویه تا آگوست سال جاری میلادی، ۵.۲ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، مقام‌های چینی برای حمایت از اشتغال، طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند که یکی از آنها کمک به نیروی کار برای به‌روزرسانی مهارت‌ها و سازگاری با پیشرفت‌های هوش مصنوعی است.

دولت چین همچنین قصد دارد با اجرای سیاست‌های جدید، فرصت‌های شغلی بیشتری در بخش خدمات ایجاد کند. مقام‌های چینی این بخش را یکی از ظرفیت‌های اصلی اقتصاد برای جذب نیروی کار می‌دانند.

لی ژونگ، معاون وزیر و سخنگوی وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین اعلام کرد: دولت با همکاری سایر دستگاه‌ها، سندی سیاستی برای توسعه اشتغال از طریق رشد بخش خدمات تدوین می‌کند و هدف از این اقدام، افزایش ظرفیت این بخش برای جذب نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

وی افزود: دولت چین همچنین برای حفظ اشتغال در صنایع متکی به نیروی کار تلاش خواهد کرد و فرصت‌های جدید شغلی در صنایع نوظهور و حوزه‌های صنعتی آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

افزایش حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانانی که به‌تازگی وارد بازار کار می‌شوند، از دیگر برنامه‌های اعلام شده است. دولت چین همچنین به دنبال بهبود کیفیت اشتغال برای افرادی است که به‌صورت انعطاف‌پذیر یا در قالب الگو‌های جدید کاری فعالیت می‌کنند.

این برنامه‌ها در شرایطی اعلام شده‌اند که چین می‌کوشد میان توسعه فناوری و حفظ ثبات بازار کار تعادل برقرار کند. گسترش هوش مصنوعی نیز در حال تغییر مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار است.

وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین در ادامه، آمار‌های جدیدی از وضعیت بیمه‌های اجتماعی این کشور منتشر کرد. بر اساس این آمارها، شمار افراد تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی در پایان سپتامبر به یک میلیارد و ۷۹ میلیون نفر رسید. همچنین ۲۵۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه بیکاری و ۳۲۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار از جمله حمایت‌های مربوط به آسیب‌های شغلی، قرار داشتند.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، این وزارتخانه اعلام کرد مجموع موجودی سه صندوق بیمه اجتماعی چین به ۱۱.۲ تریلیون یوان معادل ۱.۶۷ تریلیون دلار رسیده است. چین برای تحقق هدف سالانه خود، ایجاد ۱۲ میلیون شغل شهری، باید در سه‌ماهه پایانی سال حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار شغل دیگر ایجاد کند.

برچسب ها: چین ، اشتغال ، هوش مصنوعی
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